5.500 euros por 72 metros en A Coruña: el coste de la plaza de Lugo

En plena Plaza de Lugo, una de las zonas más prestigiosas y caras de A Coruña para comprar o alquilar inmuebles, según los datos de mercado inmobiliario, se ha publicado en Idealista un local comercial de 72 metros cuadrados por el que se piden 5.500 euros al mes en concepto de alquiler, fianzas aparte.

El bajo, situado en el Ensanche - Juan Flórez, se presenta como una oportunidad premium para negocios que buscan visibilidad en una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, con presencia de marcas destacadas en sus alrededores y un flujo constante de peatones y clientes potenciales.

Con un precio de 76,39 euros por metro cuadrado, el local destaca por su diseño interior, luz natural y su distribución versátil, que lo hacen apto tanto para comercio como para oficinas o showroom.

La oferta añade acabados de calidad, con suelos de mármol y una planta diáfana que permite múltiples configuraciones.

La Plaza de Lugo es conocida por ser una de las calles con el precio medio más alto de venta de vivienda en Galicia, un reflejo de su atractivo y centralidad en el tejido urbano de A Coruña.