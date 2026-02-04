La Xunta de Galicia entrega en Ferrol una vivienda tras su rehabilitación Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha hecho este miércoles entrega de las llaves de una vivienda en el barrio de Ferrol Vello tras la restauración del inmueble. La acción forma parte del Plan Rexurbe con el que rehabilitar pisos para su alquiler accesible, facilitando la revitalización de los municipios.

En la entrega de llaves participaron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y la delegada en Ferrol, Martina Aneiros.

La titular de Vivenda destacó que esta es una de las dos viviendas obtenidas de la rehabilitación del inmueble, que abarca dos números de la calle Carme Curuxeiras. En esta misma calle ya se restauró el número 8, que se destinará a tres viviendas y cuyas obras están en la fase final.

En total, la Xunta cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros para la restauración de estas cinco viviendas.

En Ferrol, además de estas actuaciones, el Gobierno gallego recuerda que está construyendo 124 viviendas en Bertón, licitadas recientemente por 22 millones de euros. En este barrio están en marcha ya 353 hogares con dos inmuebles todavía en obras.