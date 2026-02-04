Miguel Lorenzo advierte que derogará la zona tensionada si llega a la alcaldía de A Coruña

El portavoz municipal del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha anunciado este miércoles que, de llegar a la alcaldía, derogará la zona tensionada para "aumentar el parque de viviendas de alquiler". El PP local organizó un encuentro con representantes del sector de la vivienda, en el que también estuvieron presentes Juan Bravo, vicesecretario nacional del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras; María M. Allegue, conselleira de Vivenda e Infraestruturas y Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG.

En el acto, Lorenzo aseguró también que apoyaría medidas para poner a disposición de todo el suelo municipal posible para la construcción de viviendas.

Otras propuestas pasan por agilizar las licencias municipales, permitir un seguimiento online de las tramitaciones, ayudas para hacer asequibles la compra o alquiler de vivienda, un aumento de las subvenciones para la rehabilitación de inmuebles y un plan municipal de incentivos para viviendas vacías.

Sobre todo ello, Lorenzo declaró que "necesitamos hacer de A Coruña una ciudad en la que nuestros jóvenes se queden y debemos ser una ciudad en la que las familias trabajadoras puedan asumir una renta de una vivienda digna y asequible".

A nivel nacional, Bravo aseguró que el PP quiere construir 250.000 viviendas anuales en España. En este sentido, criticó al Gobierno central por incumplir su programa electoral contra la okupación y bloquear las propuestas de su partido. A esto añadió que "desde que Sánchez está en el Gobierno, el precio de compra ha subido más de un 50% y el de alquiler un 40%”.

El objetivo en toda la legislatura sería el de construir un millón de viviendas con un plan basado en tres ejes: construir, dar seguridad jurídica y simplificar trámites.

Por su parte, Allegue explicó que la Xunta tiene en construcción casi 3.000 viviendas en toda la comunidad, con el objetivo de crear 8.000 nuevos hogares antes de 2028 y duplicar el parque público actual con la licitación este año de 2.700 viviendas por 500 millones de euros.

Respecto al Plan de Vivenda 2026-2030, la Xunta aporta más de 1.630 millones de los 2.000 millones en total con el objetivo de movilizar 5.000 millones del sector privado. La titular de Vivenda también recordó los incentivos para la construcción de obra nueva y para incentivar el alquiler y las medidas para agilizar trámites.

En A Coruña, el Gobierno gallego tiene comprometidos 189 millones de euros para construcción de vivienda y 65 millones de euros para el desarrollo del proyecto urbanístico en Monte Mero, donde se proyecta la creación de 4.000 viviendas, el 80% protegidas.