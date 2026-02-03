La Xunta pide "no confundir" con los pisos turísticos y recuerda que la competencia es autonómica

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha pedido "no confundir" a la ciudadanía en relación con los pisos de uso turístico, después de que el Ministerio haya notificado a las plataformas 'online' más de 3.800 ilegales en Galicia.

Preguntada por los medios de comunicación durante un acto en Santiago, la titular del departamento encargado del área de vivienda de la Xunta ha subrayado que la competencia es autonómica, y ha recordado que el Gobierno gallego tiene una normativa "desde 2017".

Conforme a esa normativa, los pisos de uso turístico, ha señalado, "para poder ser tales", tienen que estar inscritos en el registro autonómico a tales efectos.

En ese marco ha dicho la conselleira que trabaja la Xunta "colaborando" con los ayuntamientos y en 2025, según sus cifras, "se retiraron" 2.800 viviendas.

Frente a esto, ha apuntado que la normativa estatal aprobada por el Ejecutivo central tiene que ver con el "poder publicitarse". "No podemos confundir", ha incidido Allegue, antes de exponer que, según este texto, los pisos turísticos tienen que estar inscritos en el registro estatal para poder publicitarse.