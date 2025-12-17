La Xunta sortea 40 viviendas de protección oficial en A Coruña: estos son los requisitos

La Xunta de Galicia abrió ayer una convocatoria para adjudicar 40 viviendas protegidas en A Coruña, concretamente en la parcela Z-13 del barrio de Xuxán. Se trata de pisos en régimen de alquiler, a los que no puede acceder cualquier persona, ya que es necesario cumplir una serie de requisitos que detallamos a continuación.

Las viviendas cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. Además, dos de los pisos están adaptados para personas con movilidad reducida. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta convocatoria: cómo son las viviendas, cuáles son los requisitos para optar a ella y cuándo es el sorteo.

Características de las viviendas

Las viviendas ofertadas se distribuyen en diferentes tipologías: hay 5 pisos de 2 dormitorios, 30 de 3 dormitorios y 5 de 4 dormitorios, de los cuales dos están adaptados para personas con movilidad reducida. Del total de 40 viviendas, un 40% de ellas se reservarán para menores de 36 años.

La adjudicación tiene en cuenta la composición familiar: las viviendas de 2 dormitorios están destinadas a unidades de 1 a 3 miembros; las de 3 dormitorios, a familias de 4 o 5 miembros; y las de 4 dormitorios, a unidades de 6 o más personas. En el caso de las viviendas adaptadas para movilidad reducida, no se establece un límite de miembros.

"El contrato de alquiler tendrá una vigencia de siete años, que se contarán desde la firma del contrato", indican desde la Xunta de Galicia.

Requisitos para acceder a estas viviendas

Podrán optar a estas viviendas las personas residentes en Galicia o emigrantes retornados que, en la fecha de inicio de la convocatoria, cumplan con los siguientes requisitos que te presentamos:

Estar inscrito en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de A Coruña como ayuntamiento preferente (debe mantenerse durante todo el proceso de selección)

para el ayuntamiento de A Coruña como ayuntamiento preferente (debe mantenerse durante todo el proceso de selección) Acreditar ingresos familiares situados entre 0,7 y 3 veces el IPREM en el último ejercicio fiscal

en el último ejercicio fiscal Residir o trabajar en el ayuntamiento de A Coruña . En el caso de los emigrantes que deseen retornar deben acreditar residir fuera de Galicia por un tiempo no inferior a cinco años

. En el caso de los emigrantes que deseen retornar deben acreditar residir fuera de Galicia por un tiempo no inferior a cinco años Ningún miembro puede ser propietario de una vivienda (salvo que esta sea inhabitable, insuficiente o inadecuada, o que se encuentre en situación de expropiación, desahucio no imputable o alojamiento provisional por emergencia)

(salvo que esta sea inhabitable, insuficiente o inadecuada, o que se encuentre en situación de expropiación, desahucio no imputable o alojamiento provisional por emergencia) En el caso de las viviendas de movilidad reducida, será necesario tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. Para el turno de edad, la persona titular deberá tener menos de 36 años

Asimismo, no podrán acceder quienes hayan perdido anteriormente una vivienda de protección oficial por desahucio o resolución de contrato, ni quienes posean bienes inmuebles con un valor catastral superior a 30.000 euros.

Proceso de selección

Las viviendas se adjudicarán ante notario el próximo 16 de enero de 2026. En él participarán todas las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para el Ayuntamiento de A Coruña, tanto en el turno general como en el de movilidad reducida.

El orden de adjudicación y de las listas de reserva vendrá determinado por el resultado del sorteo, teniendo en cuenta la composición familiar. Tras el sorteo se publicarán las listas provisionales y, una vez resueltas, se publicarán las definitivas.

Finalmente, si eres una de las personas a las que se le ha adjudicado una vivienda, tendrás un plazo de quince días tras la notificación para aceptar o rechazar la vivienda.