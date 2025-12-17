La Xunta propone conceder una ayuda para asegurar las viviendas de Galivivienda en Xuxán, en A Coruña

La Xunta propone conceder una ayuda directa a la cooperativa Galivivienda para garantizar la viabilidad del proyecto de construcción de viviendas protegidas en Xuxán, en A Coruña.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto al secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, se reunió con la gestora de la cooperativa y socios cooperativistas para abordar esta medida.

Allegue explicó que, en caso de que no se prorrogue el plazo de las ayudas con fondos europeos, lo que pondría en riesgo la ejecución de las viviendas, la Xunta otorgará a la cooperativa una subvención equivalente con cargo a una partida autonómica, con el objetivo de asegurar la viabilidad del proyecto.

La conselleira recordó que "la Xunta puso a disposición suelo público a un precio simbólico, tramitó y resolvió en tiempo récord la subvención de fondos europeos, y lo único que restaba para iniciar las obras era la financiación del préstamo ICO".

La conselleira destacó que ante la pasividad del Estado, el Ejecutivo gallego buscó una solución extraordinaria porque "la Xunta no dejará caer Galivivenda, avalando así su viabilidad".

Allegue criticó al Gobierno central por "estrangular financieramente a la cooperativa" mediante cambios en las condiciones del crédito ICO y la falta de información sobre la prórroga de los fondos europeos.

Requisitos de la ayuda

Galivivenda deberá ofrecer a los cooperativistas que se dieron de baja la posibilidad de reincorporación. La subvención está condicionada a que no se prorroguen los plazos de finalización de las obras del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del PRTR, ni se apruebe un financiamiento específico por parte del Estado.

Asimismo, la ayuda autonómica queda supeditada a la firma del préstamo ICO antes del 31 de agosto de 2026, que garantice la viabilidad de la promoción.

"Inacción del Gobierno central"

La conselleira subrayó que la Xunta, ante la inacción del Ministerio de Vivienda, toma esta decisión para dar una solución a las familias afectadas.

Destacó que siempre se ha defendido que las viviendas protegidas tienen un precio tasado y que no puede permitirse que el ICO, con fondos europeos y avales públicos del Estado, establezca condiciones más exigentes que la banca privada.

Allegue recordó que la Xunta logró que el ICO volviera al esquema de financiación inicial, con la condición de aclarar la posibilidad de prórroga de los fondos europeos que vencen en 2026, lo que permite percibir las ayudas concedidas.

No obstante, en la reunión de la Conferencia Sectorial de octubre, el Ministerio confirmó que la Comisión Europea no ampliaría el plazo de finalización de las actuaciones, aunque se estudiaba que las obras iniciadas pero no terminadas a 30 de junio de 2026 pudieran seguir financiándose si se alcanzaban todos los objetivos.