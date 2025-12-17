La Xunta busca soluciones alternativas para las viviendas de alquiler social de Xuxán, en A Coruña

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha manifestado este miércoles el compromiso de la Xunta para buscar soluciones alternativas para cooperativistas del barrio de Xuxán, en A Coruña, que se encuentran a la espera de su vivienda.

A preguntas de los periodistas, sobre los pisos de alquiler social promovidos por Galivivienda y las dificultades que hubo para la financiación de cara a su ejecución, la conselleira ha reiterado que la Xunta, como titular del suelo, ha estado "preocupada desde el primer momento" por esta situación que afecta a algo más de 200 cooperativistas.

"Lo que restaba era formalizar ese préstamo ICO y estuvimos en contacto con el Ministerio de Vivienda y el ICO", ha sentenciado para asegurar que el mismo no podían desvirtuar los precios del alquiler para estas viviendas.

En esta línea, ha dicho que, una vez superado ese "primer impedimento", ahora se han encontrado con "un segundo", esta vez relacionado con la garantía que, ha explicado, se exige respecto a los plazos de conclusión de las obras, que no han comenzado, ha añadido, "por no tener el préstamo".

"Como no dan solución ni Ministerio ni ICO, esta tarde vamos a mantener una reunión con ellos para trasladarles posibles soluciones", ha añadido al emplazar a esperar a la reunión que mantendrán con cooperativistas.