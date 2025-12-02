La alcaldesa da Coruña sobre la zona de vivienda tensionada: "Hemos logrado contener los precios"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha hecho balance este martes sobre los primeros meses tras la implantación de la zona de vivienda tensionada, basándose en los datos publicados por el Observatorio Galego de Vivenda. "Los precios no han subido. Hemos logrado contener los precios del alquiler y una ligera bajada, de una media de 735 a 732 euros", indicó.

Unas cifras que, según informó la regidora este martes a los medios, confirman que la medida tiene efecto en cuanto a la contención y a la no subida: "Sobre todo teniendo en cuenta los datos acumulados de 2018 a 2022, donde un 15,7% de media subían los alquileres por encima del IPC".

Por lo tanto, indica que "parece que de entrada los indicadores están siendo positivos" a falta de conocer más datos "que tiene en su poder la Xunta de Galicia", pero que todavía no les ha proporcionado.

Además, Rey recordó la negativa del gobierno gallego a establecer cualquier tipo de régimen sancionador para aquellos que alquilen por encima de los índices que marca el Ministerio de Vivienda.