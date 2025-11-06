Los alquileres en A Coruña registran una leve subida tras haber descendido el mes anterior

¿Se está estabilizando el precio de los alquileres de vivienda en A Coruña? Esta pregunta la pudo haber suscitado el mes pasado la evolución de los arrendamientos en las grandes ciudades gallegas de acuerdo con los datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia, que reflejaron que, tras continuos incrementos del precio medio, se producía un ligero descenso del valor de la vivienda en A Coruña.

Hace un mes, el precio medio del alquiler en septiembre bajó de 735,2 a 732,6 euros. La alcaldesa, Inés Rey, fue cautelosa al reaccionar diciendo que "aún es pronto" para atribuir esa leve caída a la aplicación de medidas relacionadas con la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada.

Un mes después, los datos de octubre del Observatorio da Vivenda muestran que el alquiler en A Coruña ha vuelto a encarecerse, aunque muy suavemente por encima del valor del mes anterior y todavía por debajo del de hace dos: ahora, de los 732,6 euros se ha pasado a 733,1.

Según la misma fuente autonómica, A Coruña no es la única ciudad gallega en la que vuelve a subir el arrendamiento residencial de un mes para otro. También ha aumentado ligeramente en Ferrol (de 555,2 a 556,4 euros), Santiago (de 657,5 a 658,8), Vigo (693,1 a 695,4) y Ourense (563,9 a 567,2). En cambio en Lugo y Pontevedra desciende el precio en octubre: de 575,6 a 575,2 euros y de 663,1 a 662,6, respectivamente.

El número de contratos de alquiler en A Coruña recogidos en el Observatorio da Vivenda mantiene su dinámica creciente. En septiembre aumentaron hasta los 4.300 respecto al mes anterior y en octubre el incremento es superior, rozando los 5.500.

Rey apeló el mes pasado a la calma para evaluar la eficiencia de las medidas asociadas a la declaración de la ciudad como zona tensionada, que tienen que ver con la colaboración entre administraciones, la promoción de vivienda pública y protegida y la disposición de ayudas a la rehabilitación, entre otras.

"Todo lo que suponga facilitar el acceso a la vivienda es una buena noticia. En esas cuestiones estamos trabajando desde hace tiempo con la tasa de viviendas de uso turístico o la declaración de mercado tensionado de alquiler", comentó la alcaldesa en octubre.