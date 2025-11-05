A Coruña deniega el estudio de construcción de un edificio proyectado en A Maestranza

Uno de los terrenos del Invied en la Maestranza de A Coruña (Google Maps).

El proyecto de construcción en la parcela 1 de A Maestranza continúa paralizado. Este miércoles, la Xunta de Goberno Local de A Coruña ha acordado denegar la solicitud presentada por la promotora Lipromo para la aprobación inicial del estudio de detalle, al entender que los informes técnicos presentados tienen, en palabras de la alcaldesa Inés Rey, "aspectos que son contrarios a la ley y al PXOM".

En este terreno se encontraron restos arqueológicos, lo que modifica el planteamiento de construcción. Pese a esta situación, el documento presentado por la promotora "no se ajusta" a la ordenación municipal, por lo que tal y como indicó la alcaldesa, "tendrán que adaptarlo y presentarlo de nuevo".

Esta es una de las dos parcelas que tiene la promotora. La otra recibió la aprobación de licencia de construcción de un edificio de 57 viviendas por parte del Concello de A Coruña el pasado mes de junio.

Sin embargo, la construcción se encuentra judicializada después de que el pasado mes de septiembre la asociación Defensa do Común presentara un recurso contencioso-administrativo para frenar la licencia aprobada.

Defensa do Común pide el cambio del Pepri

La asociación Defensa do Común, que ya había expresado su rechazo a esta edificación, ha celebrado como una victoria la paralización del estudio, aunque tiene más peticiones para el Concello de A Coruña.

La principal se centra en la modificación del Pepri para "ordenar, protexer e poñer en valor o sistema defensivo da Cidade Vella" y también del PXOM. Otra de ellas se centra en hacer inefectivo el plan de 1994, que permite edificar en las tres parcelas.

Asimismo, demandan modificar las operaciones de reparcelación y enajenación de las parcelas a efectos de cesión gratuita al Concello.

Para la entidad, el acuerdo para denegar el estudio de detalle de la parcela 1 realizado por la promotora Lipromo "é unha relevante vitoria da loita en defensa do común, do interese público, e da preservación e posta en valor do sistema defensivo da Cidade Vella, un Ben de Interese Cultural (BIC) que está seriamente ameazado polas pretensións de construcción nas tres parcelas vacantes".

En este sentido, reivindican que los argumentos esgrimidos por el gobierno local coinciden con los presentados por esta y otras agrupaciones en agosto del 2021, relativos a los efectos perjudiciales en el patrimonio y el impacto visual con su entorno en los proyectos planteados en las parcelas 1 y 2.