Galicia se sitúa como la tercera comunidad de España en la que más crece la compraventa de vivienda

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en Galicia un 14,3 % interanual en el primer semestre de 2025, más de diez puntos por encima del primer semestre de 2024 (13,4 %). Además, fue la tercera comunidad autónoma donde más crecieron estas transacciones.

En este período se realizaron en la comunidad gallega 1.072 compraventas, frente a las 938 del mismo periodo del año anterior, lo que supone la cifra más alta desde 2007. La compraventa por extranjeros no dejó de crecer de manera sostenida en Galicia desde 2016, salvo en el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023.

En cuanto al conjunto de España, el crecimiento fue del 2 % interanual hasta alcanzar 71.155 operaciones, que representan un 19,3 % del total de compraventas en este primer semestre, frente al 20,3 % del primer semestre de 2024 y el 21,3 % de 2023.

En total, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en 13 de las 17 comunidades autónomas. Los mayores crecimientos interanuales se registraron en Asturias (30,8 %), Castilla y León (25,9 %), Galicia (14,3 %), Castilla-La Mancha (11,7 %), Extremadura (10,6 %), Aragón (10,4 %) y La Rioja (9,9 %).

Por el contrario, las operaciones disminuyeron en Canarias (-7,7 %), Baleares (-6,8 %), Navarra (-3,7 %) y Comunidad Valenciana (-3,6 %), lo que contrasta con los aumentos generalizados registrados en el semestre anterior.

Los extranjeros residentes sostienen el crecimiento de compraventas

Los extranjeros residentes realizaron el 60,9 % de las compraventas registradas en toda España en el primer semestre de 2025, con un incremento del 6,4 %, mientras que los no residentes asumieron el 39,1 % restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1 %.

El precio por metro cuadrado en las operaciones registradas en Galicia aumentó un 0,6 % interanual en el primer semestre de este año, hasta situarse en 1.034 euros/m², lo que la convierte en la sexta comunidad más barata de todas.

Los precios aumentaron en 15 comunidades autónomas, con incrementos destacados en Madrid (17,1 %), La Rioja (16,3 %), Canarias (14,1 %), Murcia (12,2 %), Cataluña (10,9 %), Comunidad Valenciana (9,3 %) y Baleares (9,0 %). Por debajo de la media se situaron Navarra (6,5 %), Castilla-La Mancha (6,2 %), Aragón (5,4 %), Asturias (5,0 %), País Vasco (3,4 %), Andalucía (2,9 %), Castilla y León (1,1 %) y Galicia (0,6 %). Disminuyeron en Extremadura (-3,5 %) y Cantabria (-2,8 %).

En el conjunto de España, el precio medio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros en el primer semestre de 2025 se situó en 2.417 euros/m², un 7,6 % más que en el mismo período de 2024. Los extranjeros no residentes siguen pagando importes mayores por sus viviendas (3.126 euros/m²) que los extranjeros residentes (1.912 euros/m²) y los nacionales (1.809 euros/m²).

El precio medio pagado por extranjeros no residentes aumentó un 8,0 % interanual, mientras que el de los extranjeros residentes se incrementó un 10,3 %. El comprador español se situó entre ambos, con un crecimiento del 9,1 % en el mismo período.

Reino Unido, Marruecos y Alemania lideran las compraventas

En el primer semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en la Comunidad Valenciana, con 11.025 operaciones (39,6 %). Andalucía ocupó la segunda posición con 6.733 (24,2 %), seguida de Canarias (2.666; 9,6 %), Cataluña (2.351; 8,4 %) y Murcia (2.121; 7,6 %). Baleares aportó el 6,6 % y Madrid el 2,0 %, mientras que el resto de territorios registraron cuotas inferiores al 1 %.

Por nacionalidad, el mayor número de compraventas en el primer semestre de 2025 correspondió nuevamente a compradores del Reino Unido, con 5.731 operaciones (8,1 % del total), seguidos de Marruecos con 5.654 (7,9 %) y Alemania con 4.756 (6,7 %). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios registró 8.545 operaciones, equivalente al 12,0 % del total, manteniendo un peso relevante dentro del mercado.

Entre los extranjeros no residentes, las nacionalidades con mayor peso son Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica, que concentran la mayor parte de las compraventas. El Reino Unido concentra una parte sustancial de las operaciones de compraventa de Murcia (28,7 %), Andalucía (15,5 %) y Baleares (10,9 %), mientras que Alemania concentra gran parte de las operaciones en Baleares (50,0 %) y Extremadura (29,6 %), y también suma en Canarias (22,0 %), Galicia (13,6 %), Cantabria (13,0 %), Navarra (11,1 %), Castilla-La Mancha (9,3 %) y Cataluña (8,5 %). Países Bajos destaca en Murcia (15,2 %), Comunidad Valenciana (14,9 %) y Andalucía (11,8 %); y Bélgica muestra pesos relevantes en Aragón (12,8 %), Asturias (11,7 %) y Comunidad Valenciana (10,5 %).

Entre los residentes, Marruecos concentra cuotas muy elevadas en Murcia (38,7 %), Navarra (37,0 %), La Rioja (26,8 %), Extremadura (23,5 %), Castilla-La Mancha (21,3 %), Andalucía (19,9 %) y Aragón (19,4 %), y también alcanza pesos significativos en Castilla y León (15,2 %), Cataluña (12,1 %) y País Vasco (9,2 %). Rumanía registra porcentajes destacados en Aragón (29,5 %), Castilla-La Mancha (26,2 %), La Rioja (20,9 %), Cantabria (13,3 %), Castilla y León (12,4 %), País Vasco (12,2 %), Madrid (10,5 %) y Comunidad Valenciana (9,3 %). Italia presenta especial presencia en Canarias (22,5 %) e Islas Baleares (15,4 %), con cuotas de dos dígitos en Madrid (12,2 %) y Cataluña (12,1 %); además, mantiene participación en Galicia (7,5 %). Reino Unido alcanza pesos relevantes en Andalucía (12,0 %), Murcia (11,1 %), Baleares (9,5 %) y Canarias (7,5 %).