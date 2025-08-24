Las ofertas de alquiler en A Coruña caen en un mes y cuatro de cada diez piden más de 1.000 euros

A Coruña fue declarada zona de mercado residencial tensionada el pasado 29 de julio. Esta condición, que solicitó el Concello a la Xunta de Galicia apoyado en la Ley por el derecho a la vivienda, tiene el propósito de limitar los precios de los alquileres, disparados en el último año, para favorecer el acceso ante la alta demanda actual.

El Ayuntamiento aplicará medidas complementarias para facilitar que los ciudadanos no tengan la barrera del precio como gran impedimento para acceder a una vivienda, cuyos efectos se notarán en los próximos meses, según prevé el Gobierno local.

De momento, menos de un mes después de la declaración de zona tensionada, la oferta de arrendamientos se ha reducido en A Coruña y casi cuatro de cada diez anuncios establecen un precio superior a los 1.000 euros.

Idealista, portal inmobiliario de referencia en el mercado nacional, recogía 420 ofertas de alquiler de larga estancia el 29 de julio. Este viernes 22 de agosto había 362 anuncios, de los que 355 son pisos, áticos, dúplex o estudios y siete son casas o chalés.

¿Se han conseguido alquilar casi 60 viviendas en menos de un mes a raíz de la declaración de zona tensionada o han desaparecido del portal algunas porque sus propietarios han preferido ofrecerlas ahora a la venta, un cambio de postura del que han alertado los sectores inmobiliarios contrarios a la medida? Idealista, consultado por Quincemil, no ha aclarado esta duda.

Cartel de 'se alquila' piso. EP

La misma fuente permite consultar 217 ofertas de alquiler de larga duración en A Coruña con precios que van desde los algo menos de 500 euros (solo una) hasta 1.000 euros. Es el 61,1%. Las otras 138 (38,8%) se anuncian desde 1.021 euros mensuales en adelante, hasta 2.500 euros o más por pisos de lujo o con vistas al mar.

Precios y barrios

El rango de precios con el mayor número de anuncios en Idealista es el que va de 801 a 900 euros. Hay 76 ofertas que corresponden a viviendas de una a cuatro habitaciones. Casi la mitad piden renta de 900 euros por pisos que en algún caso es un ático o un bajo de una habitación.

El barrio con el mayor número de ofertas en este mismo rango es Os Mallos con una decena, al que siguen Someso y Matogrande, la zona de Falperra, Os Castros y Monte Alto.

Algunos de estos anuncios avisan de que el interesado se abstenga de contactar con inmobiliarias y, aunque figuran con el filtro de alquileres de larga estancia, otros indican que son apropiados para "alquiler de temporada para estudiantes o trabajadores desplazados".

La búsqueda de alquileres residenciales en Idealista ofrece 62 ofertas de 901 a 1.000 euros; 50 de 701 a 800; 22 de 601 a 700; 7 de 501 a 600; y solo una inferior a 500 euros. Las 138 restantes requieren un desembolso mensual superior a 1.000 euros.

Resultados no inmediatos

El Gobierno estatal y el Concello confían en que la declaración de zona de mercado residencial tensionada lleve consigo la bajada de los precios de alquiler y la aportación de recursos para asumir el coste de la vivienda.

Los resultados no serán inmediatos, advierten Estado y Concello. El Gobierno local fía también los efectos al fomento de la vivienda pública y protegida, al incentivo de las ayudas a la rehabilitación, a la movilización de viviendas vacías y a la colaboración entre administraciones.

Los promotores y los agentes de la propiedad inmobiliaria han pronosticado que la zona tensionada puede resultar una medida contraproducente porque, con el límite en los precios, los propietarios pueden decidir cerrar sus pisos o sacarlos del mercado de alquiler.

Idealista tampoco tiene confianza en que se vaya a contener la escalada de precios. Esta semana publicó un informe que muestra que en los municipios tensionados la oferta de alquiler permanente es escasa o nula, por lo que no ve lógica en regular los precios. La comparativa de ofertas, en cambio, toma como referencia una fecha, hace un año, en la que nuevas zonas tensionadas, como A Coruña, aún no tenían esa condición.