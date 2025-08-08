A Coruña, segunda ciudad gallega con mayor subida del alquiler en 10 años. ¿Cuál es la primera?

Viviendas de la ronda de Monte Alto con vistas a la Torre de Hércules. Quincemil

¿Por qué alquilar una vivienda en A Coruña costaba de media 414 euros en 2015 y diez años después cuesta 265 euros más, 679? Desde el presente, la respuesta admite más de un factor: reducción de la oferta de alquiler permanente, aumento alto de la demanda, auge del arrendamiento turístico, incremento general de precios.

El alquiler medio de A Coruña llegó en la mitad de 2025 al tope histórico de 731,4 euros mensuales, según recoge el último informe periódico del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia. Son 0,70 euros más respecto al mes anterior.

En este documento, una tabla muestra la evolución de los precios, así como de los contratos de arrendamiento, en las grandes ciudades gallegas. La comparación de dos años completos separados por una década, entre 2015 y 2024, revela que A Coruña fue la segunda urbe de Galicia en la que, porcentualmente, más han tenido que pagar sus vecinos para alquilar un piso.

El precio medio del arrendamiento en Pontevedra se elevó un 71% en diez años: de 361,4 euros a 619,4. Le sigue A Coruña con un 64%, de 414,4 a 679,6 euros.

La ciudad herculina tiene el precio más alto en relación a las demás de la comunidad y los 265 euros que ahora se pagan más de media son la mayor diferencia, seguida por los 258 de Pontevedra.

Edificios residenciales en el Ensanche de A Coruña. Quincemil

El incremento del alquiler en los últimos diez años fue del 63% en la ciudad de Lugo, del 61% en Ferrol, del 58% en Santiago y en Vigo, y del 49% en Ourense. El precio medio más bajo es el que se paga en Ferrol, 493,7 euros.

Evolución de los contratos

A partir de 2015 se produjo en Galicia un notable auge del alquiler en las ciudades, en parte debido a la movilidad laboral, a las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad y al progresivo aumento de los arrendamientos vacacionales. Esta corriente dio como resultado un evidente aumento de los contratos.

En A Coruña, solo de 2014 a 2015 se pasó de algo menos de 3.800 firmas de alquiler a algo más de 5.000. En los años siguientes hubo oscilaciones y se llegaron a superar las 6.000, con 5.478 al cierre de 2024.

Hace diez años también se notó una mayor preferencia por el arrendamiento en el resto de ciudades gallegas, como muestran los datos del Observatorio da Vivenda. A este incremento le acompañó una subida de los precios.

Arrendamientos por barrios y zona tensionada

La misma fuente de la Xunta ofrece una panorámica de los precios medios en los contratos de alquiler por códigos postales de las ciudades. A fecha de julio de 2025, los propietarios piden en A Coruña desde 480 euros por una vivienda arrendada en Mesoiro, Novo Mesoiro y Feáns a casi 927 euros por un piso en la plaza de Lugo, inicio de Juan Flórez y Fernando Macías.

El alquiler cuesta de 638 a 680 euros en Os Mallos, O Ventorrillo, Os Castros y O Castrillón; supera los 700 euros en Monte Alto y Cuatro Caminos; y está por encima de los 800 euros en Ciudad Vieja y Pescadería.

La reciente declaración de A Coruña como zona residencial de mercado tensionado abre un escenario en el que al menos durante los próximos tres años los propietarios de viviendas en alquiler deberán limitar los precios para favorecer el acceso residencial ante los graves problemas de oferta en la ciudad, donde los precios han crecido notablemente.

En la actualidad hay algo más de 400 ofertas de alquiler en A Coruña en el portal inmobiliario Idealista, con precios que van de los 500 a los 2.000 euros mensuales.