La Xunta exige al Ministerio el borrador del futuro Plan Estatal de Vivienda

El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, participó esta mañana en Madrid en la Comisión Multilateral de Vivienda convocada por el Ministerio con asistencia del secretario de Estado, David Lucas.

Según G. Porto, "Galicia y todas las comunidades volvemos de esta reunión con las manos vacías" puesto que no se avanzó nada respecto al nuevo plan Estatal de Vivienda ya que el actual, que comprende el período 2022-2025, está a punto de finalizar.

La Comisión Multilateral es el paso previo a la Conferencia Sectorial, en la que se adelantan los temas que se desarrollarán ya con la presencia de los conselleiros de todas las comunidades. Sin embargo, el secretario de Estado no explicó ningún detalle del futuro plan.

G. Porto explicó que Galicia y otras comunidades habían solicitado al Ministerio toda información previamente para poder analizarla y debatirla. No obstante, esta información asegura que no fue remitida, por lo que hoy no hubo posibilidad de mantener ningún debate sobre el contenido del plan.

Por el contrario, el secretario de Estado expuso que las CCAA deberían aceptar previamente una serie de condiciones, entre ellas la cofinanciación del 40%, que Galicia sí podría asumir pero es necesario saber para qué, la concreción de las medidas que pretenden financiar con el nuevo plan, es decir, "no cofinanciar a ciegas".

El secretario general de Vivienda y Urbanismo de la Xunta calificó este hecho como "un obstáculo más" para la puesta en marcha del nuevo plan, "y queda comprometido que pueda estar vigente en el año 2026".

El Gobierno gallego envió el pasado mes de diciembre de 2024 las propuestas de Galicia para incluir en el plan, después del cual, el ministerio se había comprometido a enviar un borrador a finales de enero, "y seguimos sin plan".

La Xunta aclara que en el encuentro de hoy "las CCAA en ningún momento aceptaron ningún acuerdo estatal", tal y como parece que entendió la ministra. Por este motivo, hace falta más seriedad y responsabilidad en sus declaraciones, al tiempo que debe escuchar a las CCAA en lugar de silenciarlas asumiendo acuerdos que no existen.

Cabe reiterar que las comunidades necesitan el borrador del Plan estatal de Vivienda para poder debatirlo y, posteriormente, elevarlo a la Conferencia sectorial.