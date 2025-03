Manifestación en Santiago el próximo 5 de abril para "acabar con el negocio de la vivienda"

Santiago de Compostela se suma el 5 de abril a la primera manifestación estatal por la cuestión de la vivienda, que convocan los sindicatos de inquilinas de la mano de otras organizaciones locales a lo largo de toda España. En la capital gallega, los vecinos ya se preparan para exigir "acabar con el negocio de la vivienda", lema de la convocatoria.

Concello de Santiago Las 24 viviendas de promoción pública en O Castiñeiriño, en Santiago, estarán finalizadas este año

Los vecinos de la capital gallega están convocados a las 12:00 horas en la praza do Toural. La manifestación está impulsada por Xuntanza pola Vivenda, que con su reciente creación trabaja por crear "estructuras de autodefensa" para organizarse frente a esta cuestión.

Este movimiento también está promoviendo asambleas abiertas, tanto para poner en común las problemáticas de la vivienda como para preparar la manifestación.

Esta plataforma se formó en verano de 2024 debido a que "Compostela no es una excepción" en el problema de la vivienda. Sus impulsores señalan que la especulación inmobiliaria ha dejado "una ciudad que el vecindario de Santiago no puede habitar ni disfrutar".

Primera manifestación estatal

En el comunicado de la manifestación, recogido en la web acabemosconelnegocio.es, exponen que "los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas".

También dirigen la mirada hacia el Estado y los partidos políticos institucionales, cuya "complicidad" consideran clave a la hora de convertir la vivienda en un "modelo de negocio".

Por estos motivos, la organización llama "a todo el mundo a salir a las calles" en la que será la primera marcha estatal con este motivo. "Esto no es solo una manifestación, es un paso más en la construcción de un movimiento fuerte, independiente y combativo", defienden.

Esta marcha se produce después del éxito de otras protestas previas en otros puntos de España, como Madrid, Bilbao o Barcelona. Además, en la misma capital catalana la movilización vecinal impidió a inicios de 2025 el deshaucio de inquilinos en Casa Orsola, lo que ha desembocado en la compra de este edificio -que pertenecía a un fondo de inversión- por parte del Ayuntamiento junto a una entidad de gestión de vivienda social.

Mobilizaciones en A Coruña y Vigo

La convocatoria en A Coruña partirá a las 12:00 horas de la praza de Ourense, frente a la Delegación del Gobierno, hasta llegar a la praza de María Pita, donde finalizará el recorrido.

Detrás de ella está el Sindicato de Barrio da Falperra - Os Mallos, que está organizando asambleas abiertas de cara a la preparación de la manifestación en el centro social A Revolteira. La siguiente será este martes 18 a las 19:00 horas, con el objetivo de continuar con la planificación y coordinación de la acción de protesta.

Por su parte, Vigo se manifestará el sábado 5 de abril a las 19:00 horas, con salida en la plaza de España y con finalización en el cruce de los bancos (intersección de las calles Colón, Policarpo Sanz y García Barbón).

Al igual que sucede en A Coruña y Compostela, el Sindicato de Inquilinas de Vigo -impulsores de la marcha en la ciudad olívica- está promoviendo asambleas abiertas, de cuyas fechas avisan a través de las redes sociales. Además, reciben apoyo en la organización de las asociaciones de vecinos y ecologistas, centros sociales y otros sindicatos.

En la convocatoria de la protesta llaman a unirse a ella y a participar de los movimientos locales de vivienda: "A las inquilinas no nos salen las cuentas con nuestros sueldos y los precios de los alquileres. Mientras tanto, los caseros no nos devuelven las fianzas, ignoran las peticiones de reparaciones, nos imponen subidas abusivas o directamente no nos renuevan los contratos de alquiler", se quejan.