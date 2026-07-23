Las importaciones elevan un 10% las ventas de la energética coruñesa Hatta en el primer semestre

La compañía energética Hatta Energy, con sede en Oleiros (A Coruña), ha llegado a la mitad del año con una dinámica de crecimiento que se traduce en un incremento de ventas del 10% respecto al primer semestre del año pasado.

El cuarto operador de hidrocarburos de España ha alcanzado un volumen de ventas de 1,9 millones de metros cúbicos, frente a los 1,73 millones de enero a julio de 2025.

La "solidez financiera y económica" de la compañía se apoya en el aumento notable de sus importaciones. Sus operaciones en el mercado le han permitido en estos seis primeros meses importar gasóleo por valor de 1.347.960 metros cúbicos, frente a los 896.125 del mismo periodo del pasado año.

Hatta Energy ha traído este volumen de producto con el tráfico de 25 barcos de gasóleo "en un año crítico para el suministro", frente a los 20 movilizados en 2025. "Los acuerdos con grandes empresas operadoras internacionales del sector han permitido mantener una oferta constante de producto a precios competitivos, así como una sólida estabilidad financiera", destaca la empresa energética.

"Esta dinámica, inducida por la cerrazón de los posibles proveedores españoles, se ha demostrado finalmente positiva porque ha permitido meter producto en el mercado nacional y contribuir de forma decisiva a estabilizar los precios y a que no faltara suministro en los momentos más críticos de la guerra en el Golfo Pérsico", explica Hatta Energy en una nota informativa.

"Consolidación empresarial"

Javier Alonso, CEO de Hatta Energy, evalúa que este resultado comercial pone de manifiesto "la fortaleza financiera de la empresa, su capacidad para seguir creciendo e invirtiendo y la consolidación de un proyecto empresarial clave para favorecer un mercado de hidrocarburos en España más competitivo, equilibrado y abierto a nuevas oportunidades, con efectos positivos para los consumidores gracias a una política de precios contenidos".

"Compañías como Hatta desempeñan un papel esencial para garantizar una competencia efectiva y permitir que las estaciones de servicio independientes puedan elegir entre distintos proveedores, evitando barreras, cuellos de botella y limitaciones al libre mercado", añade.

El CEO de Hatta recuerda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) reconoció a la empresa como "operador principal" en España el pasado mes de diciembre, condición que comparte solo con otros cuatro operadores.