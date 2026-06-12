Luz verde de la Xunta a la planta de producción solar de Inditex en A Laracha (A Coruña)

La Xunta de Galicia acaba de otorgar la autorización administrativa previa y de construcción a Inditex para la instalación de una planta de producción solar fotovoltaica de 1 megavatio (MW) de potencia instalada en el municipio de A Laracha (A Coruña).

La luz verde procedente de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático permitirá a la multinacional textil gallega destinar la energía que genere al autoconsumo del centro de almacenaje y distribución de tejidos que tiene la compañía en este municipio coruñés.

La inversión de este proyecto alcanza los 2,6 millones de euros. La futura planta solar estará localizada en la cubierta del edificio de Inditex. Constará de una instalación fotovoltaica ya existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneles o módulos fotovoltaicos) y de otra nueva proyectada con una potencia de 0,9 MW y un total de 2.268 paneles.

Las autorizaciones concedidas ya han sido notificadas al promotor y la resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según informa la Consellería de Medio Ambiente.

Mediante estos permisos Inditex podrá instalar los módulos fotovoltaicos y las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida, en concreto, un centro de transformación de electricidad integrado por dos transformadores ya existentes y un tercero nuevo.

La Xunta recuerda que las autorizaciones administrativas previa y de construcción se conceden "sin perjuicio de terceros e independientemente de las licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionantes técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto impulsado por Inditex".

El grupo textil fundado por Amancio Ortega tiene en el parque empresarial de A Laracha un centro de distribución y almacenamiento estratégico que opera como apoyo para la sede central de la compañía en el polígono de Sabón (Arteixo).