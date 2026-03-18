Greenalia y DEKRA sellan una alianza estratégica para impulsar la transición energética en España y Portugal

Greenalia y DEKRA han firmado un acuerdo de cooperación a largo plazo para desarrollar proyectos conjuntos centrados en la energía renovable y la eficiencia industrial. La alianza refuerza la colaboración entre ambas compañías en el ámbito de la sostenibilidad, con especial foco en España y Portugal.

La compañía gallega, especializada en energías renovables con presencia en la Península Ibérica y Estados Unidos, y la multinacional alemana de referencia en inspección y certificación, explorarán iniciativas vinculadas al suministro de energía verde, en especial de origen local, y a colaboraciones técnicas de alto valor añadido.

El acuerdo establece un marco de colaboración con foco principal en España y Portugal, teniendo como uno de sus ejes el ámbito de la inspección técnica de vehículos de DEKRA. La cooperación contempla la exploración de distintas iniciativas orientadas a reforzar la competitividad de ambas compañías y a generar valor sostenible para la sociedad.

Energía renovable para las ITV

Entre las áreas de trabajo previstas figura la posibilidad de establecer acuerdos de suministro de energía renovable (PPAs) para las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) que DEKRA opera en España, además de inversiones conjuntas en proyectos industriales alineados con la descarbonización y el desarrollo sostenible.

“Este acuerdo con DEKRA refuerza nuestra visión de impulsar la transición energética a través de alianzas industriales sólidas, con un fuerte arraigo local y un impacto real en la economía y la sociedad”, ha señalado Manuel García, CEO de Greenalia.

Desde DEKRA, su country manager en España, Alberto da Silva, destaca que la sostenibilidad “es uno de los pilares de nuestra estrategia. Colaborar con Greenalia nos permite avanzar hacia una movilidad más eficiente e integrar energía renovable de origen local en nuestras operaciones”.

Con este paso, ambas compañías consolidan un modelo de cooperación basado en la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones con impacto positivo en los territorios donde operan.