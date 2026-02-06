La Xunta de Galicia da luz verde ambiental a un proyecto de hidrógeno verde en Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable para un proyecto de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en el Concello de Arteixo, al considerar que la instalación no tendrá impactos significativos sobre el entorno siempre que se cumplan los condicionantes fijados en el informe autonómico y en la documentación evaluada.

La resolución fue dictada por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y condiciona el visto bueno ambiental al cumplimiento estricto del programa de vigilancia establecido.

El proyecto, promovido por Accionaplug SL, se desarrollará en el Parque de Actividades Económicas de Arteixo, en el polígono de Morás, y ocupará una superficie total superior a los 20.900 metros cuadrados.

La declaración ambiental se tramitó mediante un procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, sometido a participación pública, en el que se consultó a una docena de organismos sin que se presentasen alegaciones.

Todos los informes concluyeron que la iniciativa es viable desde el punto de vista ambiental.

La planta contará con una capacidad de electrólisis de 20 MW, mediante un electrolizador tipo PEM con cuatro módulos de 5 MW cada uno, lo que permitirá producir hasta 356 kilos de hidrógeno verde por hora y una producción anual máxima estimada de 2.990 toneladas, con una pureza superior al 99%.

Además, su ubicación estratégica facilitará el suministro tanto al propio parque empresarial como a la zona industrial próxima.

La Xunta recuerda que esta declaración no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones necesarias, mientras continúa la tramitación de la autorización ambiental integrada.