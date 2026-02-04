La Xunta exige al Gobierno que Galicia sea "de las primeras" en el desarrollo de la eólica marina

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, considera "desesperante el ritmo del Ministerio de Transición Ecológica con el desarrollo de la eólica marina", al tiempo que avanza que participará en la consulta previa que ahora ha lanzado.

Según informa Europa Press, la Xunta ha insistido en "la importancia" de que se desarrolle energía eólica, "siempre que repercuta" en las industrias y en el abaratamiento de las facturas eléctricas de los ciudadanos.

"Reclamamos que en estas subastas que acaban de ser anunciadas Galicia sea de las primeras comunidades en que empiece a desarrollarse la subasta y por tanto la energía", ha subrayado.

En cualquier caso, ha señalado que "lo que ahora está en tramitación es una consulta previa para proceder a las órdenes de subastas" y ha dicho que "en esta consulta previa el Gobierno gallego va a participar reclamando en primer lugar que se hagan las subastas en Galicia".

"En segundo lugar, que se tenga en cuenta el territorio, compensaciones para los afectados y por supuesto también la repercusión necesaria de los beneficios económicos y sociales en nuestro territorio", ha resaltado.

Por último, ha adelantado la convocatoria del observatorio de la eólica marina para tratar "que todas las observaciones estén coordinadas con el sector y la patronal y con las cofradías".