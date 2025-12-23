Reganosa compra tres centrales hidroeléctricas en Aragón y se estrena en la generación renovable

El grupo energético global Reganosa, dedicado al almacenamiento y distribución de gas natural licuado (GNL), ha alcanzado un acuerdo con Plenium Partners, gestor del vehículo de inversión alternativa Helia II, y su socio Bankinter Investment, para adquirir el 99,88% del capital de Saltos del Cinca, propietaria de tres centrales hidroeléctricas en Aragón.

Las centrales Arias I, Arias II y Ariéstolas conforman el sistema hidroeléctrico Saltos del Cinca, en la provincia de Huesca, y prestan servicios de operación y mantenimiento en el ámbito de la energía hidráulica. En conjunto, suman casi 19 megavatios (MW) de potencia instalada, distribuida de forma prácticamente homogénea entre las tres instalaciones.

La operación supone la entrada de Reganosa en la generación renovable con activos propios y se estrena en la generación hidráulica. Avanza así en la diversificación de su actividad reforzando su posicionamiento en la transición energética.

La incorporación de generación hidroeléctrica permitirá integrar una fuente renovable y competitiva en los consumos energéticos del grupo, mejorar su rentabilidad y ampliar sus capacidades técnicas y de prestación de servicios a terceros, tanto en el mercado nacional como internacional.

Plenium Partners es una firma de inversión especializada en energía e infraestructuras sostenibles en Europa que acumula actualmente una inversión superior a 7.500 millones de euros, ampliamente diversificada en el ámbito de las infraestructuras sostenibles.

Bankinter Investment ha lanzado con éxito 31 vehículos de inversión alternativa en los últimos nueve años, con un capital comprometido por los inversores que supera los 5.200 millones de euros.