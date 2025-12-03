Rueda destaca en Ferrol el papel clave de la eólica gallega en el 15 aniversario de CLUERGAL

Ferrol acogió este martes la celebración del 15 aniversario del Clúster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL), un acto en el que Alfonso Rueda alabó el trabajo de los profesionales gallegos y defendió una transición energética basada en el respeto ambiental, el diálogo social y la generación de riqueza.

El evento, celebrado en el Edificio CIS de A Cabana, sirvió también para entregar cinco reconocimientos a figuras y entidades clave en el desarrollo de la eólica en la comunidad.

El presidente de la Xunta destacó "el papel esencial" que han desempeñado las empresas y profesionales gallegos en el crecimiento del sector, y reivindicó que "estos 15 años son casi la historia del desarrollo industrial que nos debería interesar en Galicia".

Rueda insistió en la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones y tejido empresarial para asegurar que la energía renovable generada en Galicia sirva para impulsar también la industria asentada en la comunidad.

Asimismo, puso en valor el papel de la formación, agradeciendo el esfuerzo de los docentes que “introdujeron una materia desconocida hace años y que hoy forma a profesionales que lideran la revolución energética”.

El presidente de CLUERGAL, José Ramón Franco, recordó que Galicia lleva 35 años desarrollando energía eólica, un camino determinante para posicionar a la comunidad como referente internacional. Reivindicó la necesidad de seguir instalando nuevos parques, repotenciar los existentes y hacerlo siempre bajo criterios de sostenibilidad y retorno para las empresas gallegas.

El primer secretario del clúster, Nonito Aneiros, rememoró los inicios de la entidad en 2008, mientras que el gerente, Oriol Sarmiento, subrayó que el clúster suma ya 130 miembros de toda Galicia y trabaja sobre tres ejes: cooperación empresarial, formación y relación con la Administración.