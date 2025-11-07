Pedro Blanco sobre la eólica marina en Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña): "No está paralizada"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reiterado este viernes que el proyecto de instalación de la plataforma experimental de eólica marina en Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), no se encuentra paralizado. Lo hizo frente a la denuncia del director yeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, quien habló de un "agravio comparativo" por el "desdén" con el que, según dijo, el Gobierno central trata este proyecto.

En este sentido, el delegado señaló que "el Gobierno apuesta definitivamente por la energía eólica" e insistió en que el Ejecutivo mantiene un compromiso firme con Galicia."Creo que no se puede poner en duda", afirmó durante una intervención ante los medios en A Coruña, antes de inaugurar una jornada de formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre violencia de género.

Por lo tanto, el delegado considera que en este ámbito es necesario ir de la mano de la Xunta de Galicia. "No es momento de plantearse si las inversiones van a una plataforma o a otra. En este caso estamos apostando directamente por la energía eólica, y en Galicia vamos a seguir haciéndolo", subrayó. También, aprovechó su intervención para destacar la importante partida de ayudas anunciadas ayer por el ministro de Transportes, Óscar Puente, a los puertos gallegos.

Por su parte, el pasado jueves el director xeral de Planificación Enerxética criticó, en respuesta a una pregunta del PPdeG en la Comisión de Industria, las "trabas"que el Gobierno central, a su juicio, pone a este proyecto, ya que "sí se apostó por ciertas plataformas experimentales, pero no por la de Galicia".

La propuesta de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), busca avanzar en nuevas oportunidades de desarrollo en un entorno que es un referente para los especialistas del sector, que observan en la plataforma experimental un espacio con condiciones óptimas para los ensayos, las tareas de instalación y mantenimiento de los dispositivos, así como para validar diseños, componentes y materiales, y verificar su viabilidad técnica y económica.

La consolidación de la zona experimental de energías marinas de Punta Langosteira y la mejora de sus infraestructuras, junto con los avances de la industria gallega en los sectores naval y de tecnologías renovables, contribuirán a convertir esta zona en un referente en este campo. También facilitará que la industria se adapte a los requerimientos de los nuevos dispositivos marinos y al fortalecimiento del tejido empresarial gallego vinculado a esta tecnología.