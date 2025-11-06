Galicia denuncia "agravio comparativo" del Gobierno con la plataforma eólica marina de Langosteira

El director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, ha denunciado un "agravio comparativo" en el "desdén" con el que el Gobierno central trata a la plataforma experimental de eólica marina de Langosteira, en Arteixo (A Coruña), frente a otras comunidades.

En respuesta a una pregunta del PPdeG en la Comisión de Industria, según ha criticado las "trabas" que el Gobierno pone a este proyecto, pues "sí se apostó por ciertas plataformas experimentales, pero no por la de Galicia".

Relata que el Gobierno decidió incluir este espacio en zona protegida de aves (ZEPA) en diciembre de 2023 y aseguró que "no se podía desarrollar" porque "no es compatible" con la biodiversidad, además de estar fuera de las zonas de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM).

Sin embargo, el director xeral denuncia que el Gobierno avala una plataforma de eólica marina que también está en zona ZEPA en País Vasco y prevé que pase lo mismo en Cataluña.

Esta zona coruñesa está destinada a testar prototipos para el aprovechamiento de las energías de las olas y de las mareas, en donde Galicia "tiene un gran potencial".

"Galicia no es una prioridad, los gallegos somos ciudadanos de tercera categoría", reprocha. No obstante, afirma que, "a pesar de las trabas", el Gobierno gallego seguirá trabajando por un desarrollo "adecuado".

Igualmente, recrimina al Ejecutivo central "dos años y medio de atraso en la hoja de ruta" de la eólica marina.

Paralización eólica

Por su parte, Rubén Lorenzo (PP) ha criticado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sigue encontrando el modo de mantener la parálisis de todo el sector eólico, lo que la oposición "aplaude". "Ya está bien", se ha quejado.

En esta línea, Fernández Vila recuerda que hay 93 parques eólicos afectados por algún recurso y "más de un 90% ya están paralizados".