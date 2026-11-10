Conectando talento, empresas y futuro: 140 años de la Cámara de Comercio de A Coruña

Fundada en 1886, la Cámara de Comercio de A Coruña cumple 140 años acompañando a las empresas en su crecimiento, impulsando el emprendimiento, la formación y la internacionalización, y reforzando su presencia en el territorio con nuevos proyectos y servicios

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Mucho antes de que existieran las startups, el networking o la transformación digital, la Cámara de Comercio de A Coruña ya trabajaba para ayudar a las empresas a crecer.

Fundada en 1886, celebra 140 años de historia convertida en una de las instituciones empresariales más veteranas de España, manteniendo intacta una misión que sigue plenamente vigente: acompañar a las empresas en cada etapa de su evolución.

Hablar de la Cámara es hablar de miles de empresas, emprendedores y profesionales que, generación tras generación, han encontrado en ella un lugar donde formarse, buscar oportunidades, abrir nuevos mercados o impulsar proyectos. Durante más de un siglo ha acompañado la evolución del tejido productivo de la provincia, adaptándose a los cambios económicos, tecnológicos y sociales de cada momento.

Precisamente esa capacidad de adaptación explica su longevidad. Lo que nació en el siglo XIX como una institución al servicio del comercio y la actividad empresarial es hoy una organización que trabaja en ámbitos tan diversos como la formación, la innovación, el emprendimiento, la digitalización o la internacionalización.

Lejos de quedarse anclada en su historia, la Cámara sigue evolucionando. La apertura de una nueva sede en Ferrol permite ampliar su ámbito de actuación a 22 nuevos municipios y más de 10.500 nuevas empresas, reforzando su presencia en el territorio y acercando sus servicios a más compañías.

A ello se suman nuevas iniciativas como el nuevo centro de formación pensado para empresas y participantes de programas de empleo o el Club Cámara Noroeste, un espacio de encuentro empresarial concebido para favorecer la generación de oportunidades, el intercambio de conocimiento y la creación de sinergias en el tejido empresarial del noroeste peninsular. Son proyectos que reflejan una misma idea: seguir dando respuesta a las necesidades reales de un tejido empresarial en constante transformación.

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La internacionalización, con 30 misiones comerciales cada año; el emprendimiento, con más de 500 potenciales emprendedores atendidos; la formación, con más de 10.000h impartidas al año; la innovación o la captación de talento forman parte hoy de los grandes desafíos de las empresas y también de las prioridades de una institución que ha hecho de la evolución constante una de sus principales fortalezas.

Porque cumplir 140 años no consiste solo en mirar atrás. También significa seguir preguntándose qué necesitan las empresas para crecer mañana. Y en eso, la Cámara de Comercio de A Coruña parece tener clara la respuesta: escuchar, adaptarse y seguir acompañando a quienes impulsan la economía de su territorio.