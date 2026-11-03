La gallega Jealsa renueva su colaboración con Amicos para impulsar la inclusión

Jealsa y Amicos renuevan su colaboración a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Cedida

Jealsa y Amicos han renovado su convenio de colaboración. Así lo han ratificado con un acto en el que estuvieron la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, y el director general de Amicos, Xoán España, que firmaron el documento en el Centro de Atención Integral de la entidad boirense.

Empresa y asociación dan así un paso más en su relación, apoyada en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, tanto a nivel vital como laboral.

Mediante esta alianza, Jealsa y Amicos siguen impulsando la formación y el papel de las personas con discapacidad intelectual, así como dando apoyo a los ciudadanos con mayores necesidades a través de la continuidad de la unidad de apoyo y estimulación sensorial del centro.

Otro de los ejes clave de esta colaboración se centra en la infancia, con la puesta en marcha de proyectos de integración escolar de niños con discapacidad e iniciativas de sensibilización social como los programas Badaboom y Festiritititi.

"Esta colaboración comenzó con unas cajas de Navidad en la Fábrica Social, en Oleiros hace ya años, y fue más allá. Ahora la Fábrica Social es casi una extensión para nosotros, y la alianza se amplió a través del aula de estimulación multisensorial, el Festiritititi y colaboraciones en el marco de We Sea", relató Margarita Hermo.

Una alianza importante

La directora de Relaciones Institucionales de Jealsa añadió: "Todo encaminado a mostrar, sobre todo a los más jóvenes, que todas las personas tienen lugar en la sociedad y que solo así es una sociedad mejor. Nuestra felicitación a todo el equipo de Amicos, que contribuye a construir una sociedad mejor, y en la que Jealsa también quiere aportar su grano de arena".

"Desde Amicos encontramos en Jealsa un aliado que lleva años acompañándonos en nuestro compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Su implicación va más allá del apoyo, es una muestra de confianza en las capacidades de las personas y en su papel activo en la sociedad", indicó por su parte Xoán España.

"Es por ello que para nosotros renovar este convenio significa seguir avanzando de la mano de una empresa que entiende que la inclusión es una responsabilidad compartida, y que continúa demostrándolo más de una década después de nuestra primera firma. Su compromiso es destacable y admirable", concluyó el director general de Amicos.