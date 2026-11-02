El evento 100 Consejos 2026 de Santiago de Compostela confirma a sus ocho primeros ponentes

Ignacio Rivera, Mercedes Oblanca, Manuel Pizarro e Ignacio Juliá figuran entre los participantes del encuentro, que celebrará su duodécima edición el 18 de noviembre en Santiago de Compostela

El encuentro 100 Consejos Santander 2026 ya ha anunciado a sus ocho primeros ponentes. Empresarios y directivos de compañías como Hijos de Rivera, Mapfre, Afflelou, Finsa, Accenture y Santander participarán en una jornada que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela. Se trata de uno de los mayores encuentros empresariales del año en Galicia.

La iniciativa, impulsada por Libredón Formación & Consultoría Empresarial y dirigida por Joaquín Dosil, alcanzará su duodécima edición con una fórmula que da nombre al evento: reunir a diez líderes para que compartan diez consejos extraídos de su experiencia profesional. El objetivo es acercar a los asistentes aprendizajes sobre dirección empresarial, gestión de equipos y toma de decisiones, incluyendo tanto los aciertos como los errores que han marcado sus trayectorias.

10 consejos de 10 directivos

El primer participante anunciado fue Ignacio Rivera Quintana, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, el grupo al que pertenece Estrella Galicia. A él se sumaron José Manuel Corral Vázquez, CEO de Mapfre Vida, y Eva Ivars, CEO de Afflelou para España y Portugal, que aportarán sus experiencias en los sectores asegurador y de la óptica y la audiología.

También están confirmados Carlos Agrelo, CEO del Grupo Agrelo BMW, que integra Amiocar, Novomóvil y Lugauto, y Manuel Pizarro, presidente no ejecutivo de Sanitas Seguros y expresidente de Endesa y de la Bolsa de Madrid. Ambos protagonizarán una conversación sobre las distintas etapas de una empresa, desde su creación hasta su desarrollo, consolidación y expansión.

La representación del tejido empresarial gallego contará asimismo con Germán Viso Rodríguez, miembro del comité ejecutivo y consejero de Finsa. Su participación incorporará al encuentro la experiencia de la compañía vinculada a la transformación de la madera.

La séptima ponente anunciada es Mercedes Oblanca Rojo, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, compañía especializada en consultoría, tecnología y transformación empresarial. El octavo nombre confirmado es Ignacio Juliá Vilar, CEO de Santander España, que se incorpora a un cartel con perfiles procedentes de la industria, los servicios, la automoción y las finanzas.

Con estas incorporaciones, el encuentro ha desvelado ocho de los diez participantes previstos. La propuesta busca que empresarios, directivos y emprendedores puedan conocer de primera mano cómo otros responsables empresariales han afrontado dificultades, desarrollado sus organizaciones y tomado decisiones en momentos clave.

La jornada se concentrará en una mañana y ofrecerá también oportunidades para establecer contactos profesionales. Está dirigida tanto a quienes ya gestionan empresas y equipos como a personas interesadas en emprender o desarrollar nuevos proyectos. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web de 100 Consejos.