Vieites, líder de los empresarios de Galicia, presidirá el Consejo Iberoamericano de la CEOE

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha sido elegido para presidir el Consejo Iberoamericano de la CEOE. Además, será vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la organización patronal española.

Este nombramiento se ha tomado en el marco de la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para los próximos cuatro años.

Vieites recibe por tanto el respaldo de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que reconoce su capacidad "para representar y defender los intereses empresariales en un ámbito estratégico para las relaciones económicas internacionales".

La CEG valora por su parte que la decisión de situar a Vieites al frente del Consejo Iberoamericano consolida la posición de la patronal gallega dentro de la CEOE, que apuesta por "reforzar la presencia de Galicia" en los principales espacios de decisión de la organización.

"La renovación de esta responsabilidad para el próximo mandato constituye una muestra de confianza en el trabajo desarrollado por Vieites y en la contribución de la Confederación de Empresarios de Galicia al proyecto empresarial común, al tiempo que abre nuevas oportunidades para impulsar las relaciones entre España e Iberoamérica y favorecer la internacionalización de las empresas gallegas", destaca la CEG.

Vieites, por su parte, elogia a Garamendi: "Su continuidad al frente de CEOE es una garantía de estabilidad, diálogo y defensa de los intereses empresariales. Desde Galicia hemos respaldado su proyecto porque creemos en la importancia de una organización fuerte, cohesionada e independiente, capaz de representar al conjunto del tejido empresarial".

El presidente de la patronal gallega también subraya que la presencia de la CEG en los órganos de gobierno de la CEOE y en el Consejo Iberoamericano es una "oportunidad para reforzar la voz del empresariado gallego, impulsar nuevas relaciones económicas y abrir más puertas".

La Junta Directiva de CEOE ha aprobado la composición de sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años, así como las presidencias y vicepresidencias de sus comisiones consultivas. Se mantienen sin variación las vicepresidencias y se ha reelegido al presidente de CEIM, Miguel Garrido, como vicepresidente primero, quien también liderará el grupo de trabajo sobre trabas administrativas y simplificación normativa.