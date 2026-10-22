La Fundación ENKI y Cafés Lúa lanzan un café solidario en A Coruña para fomentar la inclusión

La gallega Cafés Lúa amplía su colaboración con la Fundación ENKI con el lanzamiento de un nuevo café solidario, el blend ENKI, del que destinará el 20 % de cada venta a apoyar la labor de la fundación en favor de la inclusión de personas con diversidad física, mental o sensorial.

Esta iniciativa supone un paso más en la relación entre ambas entidades. Tras colaborar en la celebración de la Carrera ENKI, Cafés Lúa ha querido extender su compromiso más allá de esta cita anual, creando un producto que estará disponible durante todo el año y que permitirá contribuir de forma continuada a los proyectos de la fundación.

Bajo el lema 'Mucho más que café', el nuevo blend nace con la voluntad de convertir un gesto tan cotidiano como disfrutar de una taza de café en una oportunidad para colaborar con una causa social.

Un café de tres orígenes

Para esta edición solidaria, Cafés Lúa ha seleccionado una combinación de tres orígenes 100 % arábica: Brasil, Colombia y Honduras, que dan lugar a un café equilibrado, aromático y de gran dulzor.

Con un tueste medio, el blend ENKI destaca por sus notas de cacao, vainilla y frutos secos, una acidez bien definida pero suave y un perfil limpio y goloso en boca. Una combinación pensada para quienes buscan disfrutar de un café de calidad en su día a día.

El café se tuesta en las instalaciones de Cafés Lúa, mediante un proceso artesanal que utiliza pellet de madera como fuente de energía renovable, y estará disponible en formato de 250 gramos, tanto en grano como molido.

Más allá de la Carrera ENKI

La Fundación ENKI trabaja para fomentar la inclusión y eliminar las barreras sociales a través del deporte, entendido como una herramienta para promover la participación, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

Con este lanzamiento, Cafés Lúa busca dar continuidad a su apoyo a la fundación, ofreciendo a los consumidores una forma sencilla de contribuir a su labor durante todo el año.

La iniciativa se suma, además, a otras referencias solidarias de Cafés Lúa, como su café de Ruanda, cuya comercialización contribuye al proyecto Breast Cancer Prevention, impulsado por Baho Coffee para favorecer la prevención y detección del cáncer de mama en Ruanda.

De esta forma, la empresa continúa desarrollando una línea de productos que, además de poner en valor la calidad y el origen del café, buscan generar un impacto positivo en las comunidades y proyectos con los que colabora.

El blend ENKI se presentará oficialmente el próximo sábado 17 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Carrera ENKI.