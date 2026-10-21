El programa Alimentes de Gadis vuelve a las aulas de Galicia para promover una alimentación saludable

El programa educativo Alimentes de Gadis regresa a las aulas. La iniciativa, que actualiza sus contenidos en cada edición, incluye este año una nueva unidad didáctica de hábitos de vida saludables, en la que se trabaja sobre el deporte, la importancia del descanso y la desconexión digital. También se han introducido más fichas para contribuir a que alumnos de Educación Infantil y de los primeros cursos de Educación Primaria reduzcan el tiempo de exposición a las pantallas.

Alimentes trabaja conceptos como el consumo responsable y consciente contra el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través del producto local y de proximidad, y el respeto por el medioambiente. Todo ello con contenidos inclusivos, para atender las necesidades de niños y niñas con diversas capacidades, y adaptados a los currículos oficiales de Galicia y Castilla y León.

Inscripciones y calendario

Los centros educativos interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace, donde docentes y alumnos tienen acceso a los materiales didácticos. La plataforma también permite consultar el calendario y organizar visitas a los supermercados Gadis. También está disponible el calendario digital para organizar las visitas presenciales a los supermercados Gadis, donde los estudiantes recorren las diferentes secciones, especialmente las de producto fresco: pescadería, frutería y carnicería.

En su primera fase, el programa llega a los estudiantes a través de un entorno digital interactivo. De este modo, pueden seguir virtualmente la cadena de los alimentos desde su origen: lonja, campo, explotación ganadera, almacén, las diferentes secciones del supermercado hasta que llegan a sus hogares.

En total, 15 unidades didácticas que combinan textos, vídeos, fichas interactivas y juegos para garantizar un aprendizaje lúdico. Finalizar el itinerario interactivo tiene un nuevo premio: la fiambrera “Alimentes” para meriendas saludables, además de la posibilidad de participar en el sorteo de 5 packs de tablets entre los colegios.

Desde hace más de dos décadas, Gadis ha convertido su programa Alimentes en una herramienta educativa integral para apoyar a los docentes y a las familias en promover hábitos de vida activos, saludables y sostenibles. El curso pasado, este plan llegó a más de 27.000 niñas y niños de 672 centros educativos, con la implicación de 1.216 profesores.