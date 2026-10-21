Cerca de 500 personas buscan empleo en la primera feria laboral del polígono de Bergondo (A Coruña)

El polígono industrial de Bergondo ha reunido este miércoles a cerca de 500 personas en su primera feria de empleo, una iniciativa que ha permitido a los candidatos conocer de primera mano las oportunidades laborales de las empresas asentadas en este parque empresarial. La convocatoria congregó a más de una veintena de compañías y varios centros formativos, con el objetivo de facilitar el contacto entre quienes buscan trabajo y las organizaciones que necesitan incorporar profesionales.

La jornada estuvo dirigida tanto a jóvenes que quieren acceder por primera vez al mercado laboral como a personas con experiencia interesadas en cambiar de puesto o reorientar su carrera. Además de acercar las ofertas de empleo a los asistentes, el encuentro incluyó actividades prácticas para mejorar sus posibilidades de contratación, con talleres centrados en la elaboración del currículum, la marca personal y el uso de LinkedIn en la búsqueda de trabajo.

La feria también sirvió para dar visibilidad a la oferta educativa vinculada a las necesidades de las empresas. Entre los ámbitos profesionales abordados figuran la electricidad y la electrónica, la informática, la administración, la instalación de redes y el mantenimiento electromecánico, sectores en los que la formación específica resulta relevante para cubrir determinados puestos.

Las dificultades

La gerente del Polígono de Bergondo, María Jesús García, explicó que la iniciativa responde a una de las principales preocupaciones del tejido empresarial: encontrar profesionales con la preparación necesaria y conseguir que permanezcan en las compañías. La feria pretende contribuir a reducir la distancia entre las competencias que adquieren los estudiantes y los perfiles que necesitan las empresas para desarrollar su actividad.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), representantes de la junta directiva del polígono y la concejala de Desenvolvemento Económico del Ayuntamiento de Bergondo, Pilar Barja. Durante la apertura también intervino José Luis Fernández, fundador y director general de Grupo Cofrico y Gradhoq, quien compartió su experiencia empresarial y destacó la importancia de la implicación y la responsabilidad de los equipos en el desarrollo de un proyecto.

Barja defendió la importancia de acercar las oportunidades profesionales a la población del entorno y favorecer que el talento formado en Galicia pueda desarrollar aquí su carrera. La concejala señaló que iniciativas de este tipo contribuyen a conectar a las personas con las posibilidades laborales de su territorio y a reforzar el atractivo de Bergondo como lugar para trabajar y emprender.

Por su parte, José Antonio Seoane, representante de los empresarios del polígono, incidió en la necesidad de estrechar la colaboración entre las compañías, los candidatos y los centros educativos. La primera edición de la feria plantea así una vía de cooperación para responder a las necesidades de contratación de las empresas y favorecer el desarrollo económico del municipio.