El encuentro reunió en A Coruña a profesionales del diseño, la arquitectura y de sectores como retail, hospitality y restauración para compartir conocimiento y explorar nuevas formas de abordar los proyectos

HMY inaugura su nueva oficina en Galicia con 'El Círculo', un encuentro en torno al diseño y la innovación

HMY inauguró el pasado jueves 24 su nueva oficina en Galicia con 'El Círculo', un encuentro celebrado en sus instalaciones de Marineda City que reunió a profesionales del diseño, la arquitectura, los materiales y la ejecución de proyectos para compartir experiencias, conocimiento y nuevas formas de entender la creación de espacios.

Tras 20 años de trayectoria en la región, la apertura de esta nueva oficina refuerza la presencia de HMY en Galicia y su apuesta por una mayor cercanía con clientes, estudios, partners y profesionales del territorio, combinando el conocimiento local con la capacidad internacional y productiva del grupo.

"Este cambio nos impulsa a llevar nuestra experiencia a nuevos espacios y sectores, como hospitality y corporate, ampliando las posibilidades de colaboración y acompañamiento a nuestros clientes", explica el director de innovación y estrategia de HMY, Alberto Fantova.

HMY inaugura su nueva sede con 'El Círculo'. Cedida

El evento se articuló en torno a tres momentos: abrir el círculo, abrir las posibilidades y abrir la conversación.

La primera parte fue una mesa redonda moderada por Alberto Fantova y en ella, Iván Plaza, responsable de Porcelanosa Galicia; Leticia Yangüela, de Diseño y estrategia de HMY; y Mar Pero, Project Manager de HMY Galicia, compartieron su visión sobre los retos y oportunidades que existen actualmente en el desarrollo de proyectos.

La conversación se articuló en torno a tres conceptos: "crealidad", como la capacidad de integrar diseño y ejecución para convertir las ideas en soluciones reales sin perder su esencia; "equipazgo", poniendo en valor la colaboración entre equipos multidisciplinares, la coordinación y la relación de confianza con el cliente; y "Tech&Green", abordando cómo la innovación, la tecnología y la sostenibilidad pueden contribuir a desarrollar proyectos más eficientes y sostenibles.

La jornada contó con la colaboración de Porcelanosa, partner de HMY, tanto en la mesa de conversación como en la exposición de materiales que los asistentes pudieron recorrer posteriormente. Este espacio permitió descubrir de cerca diferentes soluciones, materiales y tecnologías y explorar sus posibilidades de aplicación en nuevos proyectos.

El encuentro terminó con un espacio informal para compartir impresiones y seguir generando conexiones entre los profesionales asistentes.

Según apuntó Elena Tubio, responsable de HMY Galicia, estos cambios amplían la capacidad de HMY para acompañar de cerca a los profesionales y empresas que están dando forma a los espacios del futuro en Galicia. La compañía busca así formar parte del momento de desarrollo que está viviendo la comunidad, poniendo su experiencia y capacidades al servicio de nuevos proyectos y oportunidades.