Los dueños de la AP-9 suben un 3% su beneficio en el primer semestre de 2026: ganan 45,93 millones

Autopistas del Atlántico, concesionaria de la AP-9, ganó 45,93 millones de euros en el primer semestre del año. Esto supone un 3,05% más respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía destaca que registró en el primer semestre de 2026 un total de 61 millones de viajes y que el tráfico medio de la autopista contabiliza 26.833 vehículos de intensidad media diaria, un 3,15% más que en el mismo periodo de 2025.

La información se ha hecho pública una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobase definitivamente la transferencia de la AP-9 a Galicia. El Pleno del Congreso dio el pasado jueves su visto bueno a la ley para hacer efectiva esta transferencia tras rechazar las enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado, dando así luz verde al texto aprobado inicialmente por la Cámara Baja.

El telepeaje

Las cuentas hasta junio presentan una facturación de 108 millones de euros (+0,86%) y un beneficio neto de 45,9 millones (+3,1%). Del volumen de negocio, 106 millones corresponden a peajes y el resto a ingresos por áreas de servicio, según señala la empresa.

La compañía señala que el 81% de los conductores abonaron su servicio con el sistema de telepeaje, frente al 4,2% que han optado por el pago en efectivo.

"La experiencia de cliente continuó siendo uno de los principales ejes de trabajo", añade la concesionaria, que concreta que entre enero y junio incrementó un 25% la formación de todos sus equipos, con el objetivo de "seguir mejorando la eficiencia de los procesos y la calidad de la atención".

Según sus datos, los canales de atención registraron 165.400 interacciones con clientes y más de 110.000 minutos de conversación, con un tiempo medio de 2,69 minutos en la resolución de incidencias.

"Los datos constatan una relación cada vez más directa, activa y cercana con las personas usuarias, apoyada en una atención más ágil, eficiente y orientada a resolver sus necesidades de forma eficaz", afirma.

Innovación contra jabalíes

Autopistas del Atlántico, por otro lado, reivindica "importantes inversiones" en seguridad y servicios, como la implantación de barreras inteligentes diseñadas para prevenir el acceso de fauna a la calzada.

El sistema inició su despliegue con la protección de cinco enlaces (A Barcala, Cuatro Caminos entrada y salida, Guísamo y Santa Marta), donde no se han detectado intrusiones desde la activación de las barreras, según informa la compañía.

El proyecto ha ido acompañado del reforzamiento de vallados y vigilancia por cámaras en puntos críticos de paso de fauna y forma parte de una línea de trabajo orientada a anticipar riesgos, incorporar soluciones innovadoras y seguir mejorando la seguridad de cada trayecto.

Los primeros resultados registran una reducción del 60% en accidentes con daños personales por irrupción de jabalí en calzada, con respecto al primer semestre del año anterior, de acuerdo con su información.

Movilidad sostenible

Audasa, además, puso en marcha durante el semestre los 16 primeros puntos de carga eléctrica ultrarrápida. El corredor de electrolineras de la AP-9 dispondrá este año de 74 cargadores que operarán en las siete áreas de servicio. El proyecto cuenta con una inversión de 7,6 millones de euros.

Desde su puesta en servicio el 31 de marzo, los surtidores eléctricos han registrado 1.200 cargas y han suministrado 39.000 kilovatios/hora, equivalentes a evitar la emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, resalta Audasa.

"El corredor de electrolineras refuerza el papel de la AP-9 como infraestructura clave para impulsar una movilidad más sostenible, conectada y preparada para acompañar la transición energética en Galicia", según destaca.