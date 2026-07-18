La gallega Sensesbit capta un millón de euros para impulsar su expansión internacional en Europa y América

La empresa gallega Sensesbit ha cerrado una ronda de financiación de un millón de euros con el objetivo de acelerar su expansión internacional en Europa y América y reforzar el desarrollo de su plataforma de Inteligencia Sensorial basada en inteligencia artificial para la industria alimentaria.

En la operación han participado Clave Capital, Eoniq Fund, WindOne Consultores y Paraíso Natural Ventures, el vehículo de inversión promovido por el grupo Central Lechera Asturiana.

La compañía, fundada por cuatro científicas procedentes de un grupo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y con origen en Lugo, opera ya en más de diez países y colabora con algunas de las principales empresas del sector alimentario en Europa y Latinoamérica. Además, cuenta con más de 100 clientes industriales recurrentes.

Maruxa Quiroga, CEO y cofundadora de Sensesbit, explica que "durante décadas la industria ha optimizado costes, procesos y producción. El siguiente gran salto competitivo será entender, medir y anticipar lo que el consumidor siente. Esa es la misión de Sensesbit: convertir la Inteligencia Sensorial en el nuevo estándar para la toma de decisiones estratégicas de la industria alimentaria".

La empresa destinará parte de los recursos obtenidos en esta ronda a ampliar las capacidades de inteligencia artificial aplicadas al análisis sensorial y a la toma de decisiones estratégicas. La inversión también permitirá reforzar el equipo en áreas clave como producto, data science y desarrollo de negocio.

Según explica la compañía, el análisis sensorial ha sido tradicionalmente una disciplina científica compleja de escalar y muy dependiente de expertos. Sensesbit ha transformado ese conocimiento en una plataforma SaaS con inteligencia artificial capaz de digitalizar, estandarizar y mejorar la toma de decisiones de la industria alimentaria.

"No solo analizamos percepciones, traducimos ciencia en decisiones con impacto financiero. Hemos unido conocimiento científico e inteligencia artificial para que las compañías produzcan exactamente aquello que el consumidor está dispuesto a volver a comprar", afirma Quiroga.

La empresa sostiene que cada año la industria alimentaria lanza miles de nuevos productos al mercado, aunque una parte importante fracasa porque existe una brecha entre lo que las compañías producen y lo que realmente demanda el consumidor. "El sabor es el principal motivo de recompra. Si el consumidor no conecta sensorialmente con un producto, no vuelve", subraya la CEO.

Fundada con el respaldo de la USC y de UNIRISCO, Sensesbit ha convertido más de 25 años de investigación en análisis sensorial y percepción del consumidor en una plataforma tecnológica orientada a la innovación, la calidad y el desarrollo de nuevos productos. Desde este año, además, incorpora IA agéntica, con agentes inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de información sensorial, identificar patrones y generar recomendaciones para facilitar la toma de decisiones.

La tecnología de la compañía fue reconocida en 2025 como la startup más innovadora en los Ftalks Food Summit Startup Awards.