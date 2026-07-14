La Cámara de A Coruña y el Concello renuevan su alianza con la OPTI para impulsar el tejido empresarial

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, firmaron esta mañana un convenio de colaboración mediante el que el Concello renueva su apoyo a la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial (OPTI), una iniciativa orientada a impulsar la atracción de inversiones, fortalecer el ecosistema empresarial y favorecer la proyección de las pymes del área coruñesa.

Con la renovación de este convenio, la Cámara de A Coruña y el Concello reafirman su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para dinamizar la actividad económica, apoyar el crecimiento de las pymes y atraer nuevas oportunidades de inversión.

Antonio Couceiro destacó que "la OPTI se ha consolidado como una herramienta estratégica para posicionar A Coruña como un destino atractivo para la inversión, facilitando la llegada de nuevos proyectos y generando oportunidades para las empresas ya implantadas en el territorio".

Asimismo, señaló que "la colaboración entre administraciones, universidad y agentes económicos es fundamental para aprovechar todo el potencial de nuestra área".

Por su parte, la alcaldesa destacó la importancia del apoyo institucional a la iniciativa empresarial: "Desde o Concello fixemos unha aposta desde o mandato pasado pola innovación tecnolóxica e polo emprendemento. Cremos que a iniciativa pública repercute así na xeración de actividade económica e, polo tanto, no impulso ao futuro da nosa cidade", indicó.

La OPTI ofrece acompañamiento especializado a empresas interesadas en implantarse en el área de A Coruña, proporcionando una gestión integral de los procesos de inversión y facilitando su acceso al mercado local. Además, trabaja para conectar a las compañías con el ecosistema de innovación del territorio, impulsando colaboraciones estratégicas y dando visibilidad a las ventajas competitivas de A Coruña como polo tecnológico e industrial de referencia.

Apoyo institucional

La Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial cuenta con el apoyo activo de entidades clave como la Universidade da Coruña, la Autoridad Portuaria de A Coruña, así como los concellos de Carballo, A Coruña y Curtis. Con la previsión de que se incorporen nuevos municipios e instituciones en 2026, la OPTI prevé ampliar su dimensión territorial a la nueva demarcación de la Cámara, que incluye el área de Ferrol, y consolidar el alcance de sus líneas de actuación.

Con una estructura reforzada y un plan operativo alineado con las necesidades del territorio, la OPTI afronta 2026 con el objetivo de continuar ampliando apoyos institucionales, su red de colaboradores, atraer inversión de alto valor añadido y seguir dinamizando el ecosistema tecnológico e industrial del área de A Coruña.