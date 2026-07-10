Beatriz Padín, mano derecha de Marta Ortega, deja Inditex tras cuatro décadas de trayectoria

Inditex afronta uno de los cambios más relevantes en su estructura directiva de los últimos años. Tal y como se ha comunicado la compañía esta misma mañana, Beatriz Padín, una de las ejecutivas con mayor trayectoria dentro del grupo y considerada la mano derecha de Marta Ortega, ultima su salida de la empresa, según ha podido saber este medio, "por decisión propia".

La directiva, máxima responsable de diseño y producto de Zara Woman y miembro del comité de dirección de Inditex desde 2021, pone así punto final a una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al gigante textil gallego.

Padín comenzó su carrera como planchadora en Zara en 1985. Desde entonces fue asumiendo responsabilidades en áreas como diseño, compras, producción, distribución y merchandising hasta convertirse en una de las personas de mayor confianza tanto de Amancio Ortega como, posteriormente, de Marta Ortega.

El relevo al frente de Zara Woman recaerá en Alfredo Ferro Varela, actual director de Zara Basic y profesional con más de tres décadas de experiencia en la compañía. En este tiempo el ejecutivo acumuló experiencia en varios formatos comerciales del Grupo y en diferentes áreas de Zara Mujer antes de ocupar en 2013 su actual responsabilidad.

El movimiento se producirá "en los próximos días", después de que la exdirectiva comunicara su decisión de finalizar su trayectoria profesional en el Grupo, dejando así sus responsabilidades tanto en Zara como en Inditex.

Cuatro décadas ligadas al crecimiento de Zara

Beatriz Padín es una de las directivas que mejor representa la cultura de promoción interna de Inditex. Entró en la compañía cuando tenía tan solo 17 años, como planchadora, y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional dentro de Zara.

A lo largo de estos años, Padín se fue convirtiendo en una de las personas más cercanas de Amancio Ortega, siendo a la vez formadora y mentora de Marta Ortega, convirtiéndose así en un pilar clave de la compañía.

Llegó a participar en algunas de las decisiones estratégicas que han acompañado la expansión internacional de Zara y la evolución de su propuesta de moda. Su salida supone el adiós de una de las figuras con mayor experiencia y conocimiento acumulado dentro de la compañía gallega.

Así queda el Comité de Dirección de Inditex

La salida de Beatriz Padín también conlleva cambios en la composición del Comité de Dirección de Inditex. Según la comunicación remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano de dirección quedará integrado por Miguel Díaz Miranda, director financiero y de Operaciones de Zara; Ignacio Fernández Fernández, director general corporativo; Antonio Flórez de la Fuente, director de Bershka; Javier García Torralbo, director de Digital; Begoña López-Cano Ibarreche, directora general de Personas; Jorge Pérez Marcote, director de Massimo Dutti; Óscar Pérez Marcote, director de Zara; Andrés Sánchez Iglesias, director financiero; y Jordi Triquell Valls, director de Stradivarius.

"Más Inditex que nunca"

La noticia ocurre la misma semana en la que ha tenido lugar la junta general anual de accionistas de 2026. Marta Ortega señalaba que el futuro de Inditex es "ser más Inditex que nunca".

La presidenta no ejecutiva de Inditex agradecía de esta manera el trabajo a las "más de 160.000 personas que trabajan" con la compañía, reivindicando la calidad de sus equipos humanos.

A la vez que Intidex cerraba el primer trimestre del año con nuevo récord en facturación y beneficio neto. Y es que entre febrero y abril de este año, la multinacional registró la cifra récorda de 8.750 millones de euros en ventas, lo que supone un 5,8% más respecto a un año antes.