Más de 60 empresas participan en el arranque del Plan Director del sector textil gallego

La Xunta y COINTEGA inician la elaboración de la hoja de ruta que marcará las prioridades de la industria durante los próximos tres años

Galicia da un nuevo paso en la elaboración del futuro Plan Director del Sector Textil y de la Confección con la celebración de la primera jornada de trabajo, en la que participaron más de 60 empresas y entidades representativas de toda la cadena de valor de la industria textil gallega.

El encuentro, organizado por la Secretaría Xeral de Industria de la Consellería de Economía e Industria en colaboración con COINTEGA, se celebró en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y sirvió para recoger las principales necesidades y propuestas del sector de cara a diseñar una hoja de ruta para los próximos tres años.

La jornada fue inaugurada por el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, y el presidente de COINTEGA, Javier Guerra, además de contar con la asistencia de representantes de la Administración autonómica.

Vázquez destacó que las reuniones de trabajo resultaron "muy fructíferas" para identificar las necesidades del sector y definir las medidas que formarán parte del futuro plan director. Asimismo, agradeció la participación de las empresas y las aportaciones realizadas durante la sesión.

Durante la jornada, los asistentes trabajaron en distintas mesas de debate para analizar los principales retos y oportunidades del sector, con especial atención a ámbitos como la competitividad, la innovación, la sostenibilidad, la captación de talento, la internacionalización y la transformación empresarial.

La elaboración del Plan Director se enmarca en la estrategia industrial impulsada por la Xunta tras declarar el sector textil y de la confección como sector industrial estratégico para Galicia, una decisión aprobada por el Consello da Xunta en febrero de 2025.

El Gobierno gallego y COINTEGA defienden que este documento servirá como herramienta para impulsar una política industrial basada en la colaboración público-privada y en la participación directa de las empresas, con el objetivo de reforzar la competitividad y el crecimiento sostenible de una de las industrias con mayor proyección internacional de Galicia.