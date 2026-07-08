Pompas Fúnebres de A Coruña ha alcanzado por segundo año consecutivo una puntuación de excelencia que avala la atención que se da en La Palloza y la nueva apertura del tanatorio de Sada

¿Cómo se mide la confianza cuando una familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida? Una de las herramientas más utilizadas por las empresas para responder a esa pregunta es el Net Promoter Score (NPS), un indicador internacional que mide el grado de satisfacción de los clientes a partir de una cuestión sencilla: si recomendarían el servicio a un familiar o a un amigo.

En el sector funerario español, la media del NPS se sitúa en los 77,8 puntos. Pompas Fúnebres de A Coruña ha alcanzado por segundo año consecutivo una puntuación de 84, un resultado que refleja la confianza depositada por las familias y el trabajo del equipo que presta servicio tanto en el tanatorio de La Palloza como en las nuevas instalaciones de Sada.

Más allá de la cifra, las valoraciones de los usuarios destacan aspectos como la cercanía, la profesionalidad y la tranquilidad que transmite el personal durante el proceso. Un acompañamiento que permite a las familias centrarse en despedir a sus seres queridos mientras el equipo se ocupa de la organización y de cada detalle.

Esa misma filosofía de atención personalizada, Pompas Fúnebres ha abierto un nuevo tanatorio en Sada, inaugurado recientemente. El centro está ubicado en pleno casco urbano, lo que facilita el acceso a pie para los vecinos, y dispone además de un amplio aparcamiento exclusivo para clientes, pensado también para quienes se desplazan desde otros municipios.

Desde la empresa consideran que escuchar la opinión de las familias es una de las mejores herramientas para seguir mejorando un servicio basado en la atención humana, el trato cercano y el cuidado de cada detalle.

Mantener durante dos años consecutivos un índice de recomendación por encima de la media del sector supone, señalan, un reconocimiento, pero también un compromiso para seguir ofreciendo un servicio adaptado a las necesidades de cada familia.