Inditex implanta un etiquetado accesible para personas con discapacidad visual

Comprar una prenda sin depender de otra persona será cada vez más sencillo para quienes tienen discapacidad visual. Inditex ha comenzado el despliegue de un nuevo sistema de etiquetado accesible que permitirá identificar de forma autónoma el color, la talla, el precio o las características de cada artículo mediante el teléfono móvil. La implantación ya está en marcha en todas las marcas del grupo y llegará progresivamente a las tiendas de todo el mundo.

La principal novedad es que las etiquetas incorporan, junto al código QR tradicional, un segundo código desarrollado con la tecnología de NaviLens, una empresa española especializada en soluciones de accesibilidad. A diferencia de un QR convencional, este nuevo código puede detectarse desde distintos ángulos y distancias, sin necesidad de apuntar directamente con la cámara del teléfono.

La función ya está integrada en las aplicaciones de Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y el resto de enseñas del grupo, por lo que el usuario solo necesita tener la aplicación actualizada y activar la opción "Explorar artículos". También es compatible con la aplicación NaviLens.

"El objetivo es que el cliente pueda recorrer la tienda y obtener información del producto de manera rápida y autónoma, sin tener que detenerse prenda por prenda", explicó Ana Mosteiro, integrante del equipo de Tecnología de Inditex.

Un despliegue progresivo

El nuevo etiquetado comenzó a incorporarse en todas las producciones iniciadas a partir del 1 de junio, por lo que actualmente solo está presente en una parte de las prendas disponibles en tienda.

Durante los próximos meses irá extendiéndose progresivamente a las nuevas colecciones de otoño-invierno hasta quedar completamente implantado en todas las referencias durante la campaña primavera-verano de 2027.

El proyecto no terminará en los establecimientos. En una segunda fase, Inditex incorporará el código accesible también en la etiqueta interior de las prendas para que los usuarios puedan identificarlas una vez estén en su armario. El sistema permitirá conocer nuevamente el modelo, la talla o el color, además de acceder a información sobre la composición del tejido y las instrucciones de lavado.

Un paso hacia una compra más inclusiva

El proyecto ha sido desarrollado junto a la empresa española NaviLens y ha contado con la colaboración de la ONCE durante todo el proceso de diseño y validación.

Para Manuel Martínez, delegado de la ONCE en Galicia, esta iniciativa supone un cambio importante en la experiencia de compra. "Por primera vez una persona ciega puede elegir de forma autónoma una prenda sin tener que preguntar qué talla o producto es. Se elimina una barrera cotidiana y se gana en independencia", destaca.

Martínez destacó además que el proyecto puede convertirse en un referente para otras compañías al demostrar que "la inclusión también se construye en los pequeños gestos del día a día".