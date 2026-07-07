La Cámara de Comercio valora positivamente su actividad en la nueva sede de Ferrol

La Cámara de Comercio de A Coruña ha puesto en valor su acción en la nueva sede de Ferrol desde la que han llevado a cabo distintas iniciativas para impulsar el desarrollo empresarial, el empleo y la internacionalización de la comarca.

Desde la puesta en marcha de la actividad en la sede reformada, la Cámara ha aumentado su actividad, con más servicios y personal.

Entre las acciones que han llevado a cabo está el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Ferrol, mediante un convenio con la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia para el asesoramiento empresarial, el emprendimiento, la formación y la generación de oportunidades laborales.

El incremento de actividad ha motivado la incorporación de nuevos vocales al pleno cameral, con más participación y representatividad del tejido empresarial ferrolano.

Por otra parte, la Cámara, en colaboración con el Centro de Emprego del Concello das Pontes, la Cámara organizó una charla informativa sobre los programas Talento Joven, Talento 45+ y Somos FP. En las próximas semanas la Cámara remodelará dos espacios del edificio cameral que pasarán a ser aulas especializadas de formación.

Paralelamente, el auditorio de Ferrol acogió los Encuentros 45+ para mejorar la empleabilidad de personas mayores de 45 años. En las dos últimas ediciones acudieron más de 500 participantes.

Dentro del programa Pyme Global, se celebró la jornada Impulsando Galicia al Mundo, destinada a mostrar a las empresas las oportunidades existentes en mercados internacionales y los instrumentos de apoyo disponibles para iniciar o consolidar sus procesos de expansión exterior.

Además, empresas de la comarca participaron durante los últimos meses en diversas acciones de promoción internacional en Senegal, México, Portugal, Madeira, Azores y EEUU. Todo ello para mejorar la internacionalización de las empresas ferrolanas.