Vegalsa-Eroski activa una campaña solidaria de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha activado una campaña solidaria de emergencia para prestar ayuda a las personas afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela. Quien lo desee podrá realizar un donativo voluntario a partir del sábado 27 de junio, por el importe que desee, a su paso por la línea de cajas de cualquier establecimiento Eroski y Autoservicios Familia.

Los dos fuertes terremotos registrados en el centro-norte del país han provocado graves daños en viviendas, infraestructuras esenciales y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La prioridad en estos momentos es apoyar las labores de búsqueda y rescate, facilitar alojamiento de emergencia, atención sanitaria, agua potable, artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial a la población afectada.

Como en anteriores campañas solidarias, a lo recaudado en sus tiendas gracias a las donaciones de las personas consumidoras, Vegalsa-Eroski sumará una aportación adicional. El total de las donaciones será canalizado a través de Cruz Roja, que ya trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Vegalsa-Eroski, junto a sus clientes, ha realizado donaciones durante las últimas campañas solidarias activadas para ayudar a damnificados por desastres naturales y otras causas humanitarias, como la DANA que afectó a distintas comunidades autónomas (octubre de 2024), las inundaciones de Marruecos y Libia (2023), los terremotos de Turquía y Siria (2023), la crisis en Ucrania (2022), La Palma (2020), Mallorca (2018), Siria (2015), Nepal (2015), Filipinas (2013), Lorca-Murcia (2011) y Haití (2010 y 2016).