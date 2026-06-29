Los accionistas de Abanca validan las cuentas y la gestión del ejercicio 2025

La buena evolución de Abanca y su desempeño en 2025, respaldada por las principales agencias de calificación crediticia, ha sido ratificada este lunes por la Junta General de Accionistas de la entidad financiera gallega en su reunión anual ordinaria, en la que se dio validez a las cuentas anuales y al informe de gestión del pasado ejercicio.

La Junta de Accionistas, presidida por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, aprobó la gestión de la entidad en los ámbitos de sostenibilidad y responsabilidad social. Por amplia mayoría también se apoyaron el resto de propuestas de acuerdo del orden del día de la reunión, que contó con la representación del 84,17% del capital social de la entidad.

Los accionistas de Abanca respaldaron una gestión económica de 2025 que se cerró con un beneficio atribuido de 902,4 millones de euros y una rentabilidad ROTE del 15,1%.

"La entidad superó con claridad sus objetivos de negocio y resultado para el año, acreditando su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de su modelo de negocio", destaca el banco.

Entre los índices más notables, Abanca apunta un cociente CET1 del 14,1%, una tasa de morosidad del 2,1%, un crecimiento del volumen de negocio del 6,1%, “por encima de la media del mercado y ganando cuota en los negocios de financiación y de prestación de servicios, y un ROTE superior al nivel del 10-15% esperado.

"La entidad logró un desempeño superior al resto de las entidades españolas comparables en generación de resultado recurrente: se situó en uno de los dos primeros puestos en los rankings por variación de margen de intereses, de ingresos por prestación de servicio y de margen básica", subraya.

La Junta de Accionistas emitió un mensaje de apoyo para el pueblo venezolano por sufrir las trágicas consecuencias del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles.

Dos nuevos consejeros

La Junta General de Accionistas de Abanca aprobó las propuestas de acuerdo relativas a la composición de sus órganos de gobierno: los nombramientos de Antonio Crespo Ybáñez y Alfonso de Castro González como nuevos consejeros independientes, la reelección para los próximos tres años de Leticia Iglesias Herraiz y la ratificación de Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Antonio Crespo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y acumula amplia experiencia de 40 años en los sectores de IT y consultoría. Ha desempeñado cargos en Price Waterhouse, Hewlett Packard, donde fue CEO para España y Portugal, y Deloitte, donde el asesoramiento en Estrategia Tecnológica y de Tecnología en el sector financiero.

Alfonso de Castro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y a lo largo de 30 años ha tenido carrera en diferentes sistemas financieros, como Estados Unidos, Reino Unido, España, Sudamérica y Asia. Cuenta con experiencia en todos los segmentos (minorista, empresas, mayorista, supervisión regulatoria, supervisión de riesgos) y en la construcción de equipos de alto rendimiento en diferentes geografías y áreas de servicios centrales. Desde 1991 su trayectoria ha pasado por distintas unidades del Grupo Santander.