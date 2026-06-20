La firma gallega elPulpo culmina su reestructuración con la licencia de Nanos y un ERTE

La marca coruñesa elPulpo culmina su plan de reestructuración, iniciado a principios de este 2026, con un proceso de transformación empresarial orientado a adaptar la organización a los nuevos retos del mercado, reforzar su competitividad y concentrar sus recursos en un proyecto de marca con una clara vocación de liderazgo, expansión e internacionalización.

En este contexto, la licencia de la marca Nanos responde a una decisión estratégica que permite focalizar talento, inversión y capacidad de desarrollo en el activo con mayor potencial de crecimiento y generación de valor: elPulpo, la marca matriz y principal línea de negocio de la compañía. Una decisión que refuerza una visión empresarial de largo plazo y una apuesta por construir una marca sólida, diferencial y preparada para competir en un entorno global cada vez más exigente.

Como parte de esta nueva etapa, la compañía llevará a cabo diversas iniciativas de adaptación organizativa orientadas a reforzar su competitividad y acelerar su crecimiento futuro. Entre ellas, la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la sede central y orientado al personal corporativo, una vez que la marca Nanos se ha licenciado. El objetivo no es otro que el de adaptar el tamaño de las oficinas centrales a las necesidades profesionales de la compañía, e ir recuperando al personal a medida que se vaya consolidando el crecimiento.

Esta medida se enmarca dentro del proceso de transformación y fortalecimiento de elPulpo y tiene como objetivo preservar el empleo, garantizar la sostenibilidad del proyecto empresarial y acompañar la evolución de la organización hacia un modelo más eficiente, flexible y competitivo.

Asimismo, la compañía mantiene intacto su compromiso con las personas, con la calidad del servicio y con la excelencia del producto. Este proceso permitirá redirigir recursos hacia actividades de mayor valor añadido para el consumidor, reforzando áreas estratégicas como el desarrollo de producto, la innovación, la experiencia de cliente, la transformación tecnológica, la construcción de marca y la expansión comercial.

La compañía señala que elPulpo es una marca que, desde su fundación, ha construido una identidad propia basada en la autenticidad, el optimismo, la cercanía y un profundo vínculo con el territorio. Un ADN ligado a Galicia, al mar, a la cultura atlántica y a una forma de entender la empresa comprometida con las personas, el entorno y la creación de un impacto positivo en la sociedad. Por ello, el objetivo hoy es seguir construyendo una marca más preparada para competir en el largo plazo, capaz de generar un mayor valor para clientes, empleados, colaboradores e inversores, manteniendo siempre la responsabilidad de desarrollar un proyecto sostenible y consciente.

Esta nueva etapa no supone un cambio de identidad, sino la evolución natural de un proyecto que seguirá situando al cliente y al producto en el centro de su estrategia. La compañía continuará impulsando el desarrollo de nuevos tejidos, materiales y soluciones que aporten una mayor comodidad, funcionalidad y valor añadido a sus productos, combinando innovación, diseño y respeto por el entorno. El propósito sigue siendo el mismo que inspiró el nacimiento de elPulpo: crear productos capaces de conectar con las personas y contribuir positivamente a su día a día.

Alianzas estratégicas

En esta línea, elPulpo mantiene intactas sus alianzas estratégicas con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Asociación de Futbolistas Españoles, el Celta de Vigo y el Racing Club de Ferrol. Sinergias que refuerzan un posicionamiento basado en valores compartidos como el esfuerzo, la superación, el compromiso, el liderazgo y el trabajo en equipo, que generan una conexión emocional con millones de personas y suponen una extraordinaria oportunidad de crecimiento y proyección internacional.

El nuevo escenario de la compañía abre, además, la puerta a la incorporación de nuevos socios e inversores que compartan una visión de crecimiento basada en la construcción de marca, la innovación, la generación sostenible de valor y el desarrollo de proyectos con vocación de permanencia.

Con raíces profundas en su territorio y la mirada puesta en el mundo, elPulpo inicia hoy una nueva etapa con un objetivo claro: consolidarse como una de las marcas españolas de referencia en el universo preppy, el deporte, el lifestyle y la moda, dejando una huella positiva en las personas, en su entorno y en las generaciones futuras.

Todas las decisiones adoptadas por la textil gallega durante este proceso responden a un mismo objetivo: proteger el talento, fortalecer la compañía, mejorar la propuesta de valor para el consumidor y construir una organización preparada para liderar su próxima etapa de crecimiento.