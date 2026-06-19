Hijos de Rivera (Estrella Galicia) inaugura sede corporativa: "Abrimos un nuevo momento de la compañía"

Cargos públicos, entre ellos Alfonso Rueda e Inés Rey, junto a Ignacio Rivera y el busto de Ramón Rivera, en la inauguración de la sede corporativa de Hijos de Rivera en A Coruña.

"Un lugar donde las ideas fluyen, donde el talento crece, donde las personas conectan". Tres formas de definir, según los rótulos del vídeo de presentación, un nuevo hogar de Hijos de Rivera, su sede corporativa, inaugurada este viernes 19 de junio (19-06) en el polígono empresarial de Agrela en A Coruña, justo frente a la fábrica de la compañía cervecera.

El edificio, diseñado por el estudio de Manuel Gallego Jorreto y su hijo Pablo Gallego, ocupa el espacio donde antes estaba el parque comercial Comcor y abarca 14.100 metros cuadrados construidos y 9.700 de zonas verdes creadas. Ha tardado cuatro años en levantarse, explicó Pablo Gallego, y está en funcionamiento desde hace meses.

El acto de inauguración, al que asistieron autoridades locales y autonómicas, se abrió con la presentación de un busto en la entrada de la nueva sede corporativa. Rinde homenaje a Ramón Rivera Illade, maestro cervecero de formación y segunda generación de la familia gallega, cuyos miembros se fotografiaron junto al busto.

Hall de trabajo central en la nueva sede corporativa de Hijos de Rivera.

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, se refirió al nuevo edificio como "el kilómetro cero" de la corporación empresarial y, como suele hacer en otros actos institucionales, repasó algunos logros y fechas relevantes de la historia y la actividad de la compañía, con sus hechos y sus retos.

"Aquí dentro hay vida", recalcó respecto a un espacio de trabajo con diversas salas, oficinas, áreas de formación, institucionales y corporativas, showrooms, enfermería, aparcamiento y una zona verde denominada La Pradera. En el inmueble trabajan más de 350 personas. "Inauguramos un nuevo momento de nuestra compañía que simboliza quiénes somos, de dónde venimos y lo que buscamos".

El arquitecto Pablo Gallego expresó numerosos agradecimientos, entre otros a más de 80 proveedores que intervinieron en la construcción del edificio. "Gracias por tener confianza en nuestro estudio, por un diálogo fructífero para recuperar un espacio posible que merecía la pena conservar".

Hermanamiento entre empresa e instituciones

Xunta de Galicia, Diputación Provincial y Ayuntamiento de A Coruña estuvieron representados en la inauguración y los discursos, que se celebraron en el auditorio del edificio. El presidente gallego, Alfonso Rueda, enfatizó la positiva relación que Galicia y Estrella Galicia mantienen, "un hermanamiento permanente", y avanzó que la colaboración será relevante con motivo del año Xacobeo de 2027.

La Pradera, zona verde dentro de la nueva sede corporativa de Hijos de Rivera.

"La ayuda entre ambos va a ser fundamental para la imagen que queremos proyectar al mundo. Queremos seguir dando el mensaje de potencia y orgullo, de que avanzamos juntos. En nuestro gran año queremos que nos acompañéis y queremos acompañaros", destacó Rueda, que atribuyó a la base familiar "una enorme parte del éxito" de la cervecera.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, resaltó que la construcción de la nueva sede corporativa "es el ejemplo perfecto de orgullo de ciudad y de capacidad de reinvención". "Sois bandera de esta ciudad. Con esta inauguración, gana A Coruña y Galicia", dijo la regidora tras alabar el diseño arquitectónico del inmueble.

Rey puso énfasis en la tradición familiar en el ámbito de la empresa y definió a Estrella Galicia como "embajadora de nuestras virtudes". "El de hoy será un día fundamental para la economía, por la implicación de la empresa con nuestro tejido social y cultural".

Hijos de Rivera destaca que la construcción del edificio ha puesto de manifiesto "el compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética", aplicado mediante ventilación, aislamiento, suelo radiante, geotermia a través de 42 pozos y 480 paneles solares. El inmueble tiene un sistema de control avanzado que monitoriza y ajusta automáticamente la iluminación y el consumo energético según la ocupación.

La totalidad de los proveedores que han trabajado en su construcción son de proximidad y en sus materiales se seleccionaron opciones con contenido reciclado, certificados (madera FSC), de origen local y materiales tradicionales revalorizados, como el granito de Lalín con certificación Ecolabel. "El proceso constructivo también siguió prácticas sostenibles, controlando consumos y gestionando residuos, asegurando así un ciclo de vida responsable".

La movilidad sostenible se promueve con aparcamientos para bicicletas, puntos de recarga para coches eléctricos y espacios para vehículos compartidos.