ElPulpo renueva en A Coruña su alianza con la RFEF y refuerza su vínculo con la Selección Española

La marca gallega de moda elPulpo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que refuerza la relación que ambas entidades mantienen desde 2023. El acto tuvo lugar en las oficinas centrales de la compañía en A Coruña, coincidiendo con la presencia de la Selección Española en la ciudad para disputar su último partido de preparación antes de poner rumbo al Mundial.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y por José Antonio Chacón, fundador y máximo responsable de elPulpo. Con esta renovación, la firma coruñesa continuará vinculando su imagen a las distintas competiciones internacionales en las que participe el combinado nacional.

La alianza supone un nuevo impulso para la estrategia de crecimiento de la marca, que busca aumentar su visibilidad dentro y fuera de España apoyándose en el alcance internacional de la Selección. Según explicó Chacón, este acuerdo representa "un privilegio al convertirnos en embajadores de la marca en todas las competiciones internacionales, en donde representarán a la marca España".

El empresario destacó además que la colaboración une dos ámbitos con una fuerte capacidad de proyección internacional. "Esta alianza simboliza la unión entre moda y deporte bajo un mismo propósito: proyectar una imagen de calidad, carácter y elegancia dentro y fuera del terreno de juego", señaló.

Colección cápsula dedicada a la Roja

Coincidiendo con la renovación del acuerdo, elPulpo ha lanzado una nueva colección cápsula dedicada a la Selección Española. La línea, de edición limitada, está protagonizada en su campaña de imagen por futbolistas internacionales como Gavi, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Mikel Oyarzábal y Álex Grimaldo.

Gavi, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Mikel Oyarzábal y Álex Grimaldo protagonizan la campaña de imagen de la colección cápsula de elPulpo dedicada a la Selección Española

La colección combina algunos de los elementos más reconocibles de la identidad de la firma gallega con referencias al imaginario histórico del fútbol español. Entre ellas destaca la recuperación de Naranjito, la popular mascota del Mundial de 1982, junto a diferentes símbolos y lemas vinculados a la Selección.

Al acto asistieron también el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia, Fran Soto.