Inditex invierte 2.300 millones en 2026 en "optimizar" sus tiendas y en integración tecnológica

Optimización es una palabra que aparece tres veces en el resumen de los resultados económicos de Inditex correspondientes al primer trimestre de 2026, y está vinculada a las intervenciones en los espacios comerciales de la compañía textil.

El informe no contiene localizaciones concretas de nuevas tiendas a lo largo de este año, como se apunta en otros balances, sino que incide en el gasto previsto para mejorar tanto los establecimientos existentes como sus servicios para el cliente.

"Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex, estamos ejecutando inversiones que aumentan la diferenciación competitiva del Grupo. Estimamos unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026, que se dedicarán principalmente a la optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online", explica la multinacional de moda.

"La optimización de las tiendas continúa y esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas", resalta Inditex, que estima que el crecimiento del espacio bruto anual en 2026 será de alrededor del 5%, "acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta y una fuerte venta online".

El grupo fundado por Amancio Ortega sitúa la innovación y la tecnología como herramientas clave de su crecimiento, apoyado "en la inversión continua en nuestra red de tiendas, los avances realizados en el canal de ventas online y las mejoras en las plataformas logísticas".

La inteligencia artificial, continúa, "está cada vez más integrada en las operaciones del Grupo, ayudando a nuestros equipos y mejorando la experiencia de nuestros clientes". "La sostenibilidad es fundamental para nuestra estrategia", recalca.

"La flexibilidad y la capacidad de respuesta de nuestro negocio, junto con el suministro en proximidad y durante la temporada, permiten una rápida reacción a las tendencias de moda y refuerzan nuestra posición única en el mercado", destaca Inditex.

215 mercados, 50 Zara menos

Inditex tiene presencia en 215 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y "en un sector altamente fragmentado", condiciones que permiten a la compañía textil augurar "fuertes oportunidades de crecimiento".

Tiendas de Inditex.

A fecha de 30 de abril de 2026, Inditex cuenta con una cadena de 5.456 tiendas, 106 menos que hace un año. En este periodo el grupo ha cerrado establecimientos como parte de una estrategia que desvía la inversión a espacios de mayor dimensión situados en concurridas vías de tránsito o grandes superficies comerciales, lo que ha supuesto el cierre de locales más pequeños.

Un ejemplo de esta tendencia se ha dado en A Coruña con el cierre del primer Zara de la historia, el de la calle Juan Flórez, a finales de enero, a poca distancia del Zara de varias plantas de la calle Compostela.

Zara, la flagship store de Inditex, ha perdido 50 tiendas en el último año en todo el mundo, pasando de 1.545 a 1.495. Las demás marcas (Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) también han cerrado espacios; la única que ha sumado tiendas es Lefties, al pasar de 209 a 217.