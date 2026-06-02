Inditex apunta a un nuevo récord con mayor ritmo de crecimiento en el primer trimestre

Inditex examina su fórmula de éxito, su músculo financiero y el comportamiento de su valor en Bolsa cada vez que presenta sus cuentas. Mañana miércoles comunica los resultados del primer trimestre del ejercicio 2026 (1 de febrero-30 de abril), un periodo que en los últimos años se ha instalado en una corriente de moderado crecimiento y para el que esta vez los analistas auguran un repunte aún más optimista. Otro récord.

Los primeros tres meses de 2025 dejaron un crecimiento del 1,5% en ventas (8.274 millones de euros) y del 0,8% en beneficio neto (1.305 millones) en comparación con el trimestre inicial del año anterior. Los expertos pronostican que mañana la mejora de las ganancias se acercará al 7% y a los 1.396 millones, como apunta Bloomberg.

En cuanto a la facturación, otro notable crecimiento: más de una fuente sitúa las ventas hasta mayo en torno a los 8.700 millones (en torno a un 5,8% respecto a 2025), aunque los analistas de Renta 45 y Deutsche Bank Research las elevan por encima de los 8.800 millones de euros.

El primer trimestre del ejercicio está marcado por las colecciones de primavera-verano y la expectación que causan en el cliente. El crecimiento en 2025 había sido inferior al del mismo periodo del año anterior, cuando las ventas superaron por primera vez los 8.000 millones de euros (8.150), un 7,1% más, y el beneficio llegó a los 1.294 millones, un 10,8% mayor.

Aquellos buenos números ya reflejaban una contención en la evolución del negocio, dado que un año antes, en 2023, las ventas se habían elevado al 13% (7.611 millones) y el beneficio se había disparado hasta el 54% (1.168 millones de euros).

El nuevo récord que los analistas prevén en 2026 supondría un mayor impulso a las ganancias trimestrales.

Cuando el pasado 11 de abril Inditex presentó los resultados del ejercicio 2025 completo anticipó que las ventas en las primeras semanas del nuevo ejercicio, entre el 1 de febrero y el 8 de marzo, habían aumentado un 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Divisas, márgenes y valores

Los resultados del gigante textil estarán condicionados por el comportamiento de las monedas internacionales frente al euro. Los expertos prevén que Inditex mostrará una solidez superior a la de periodos anteriores debido a que ahora la divisa europea se mantiene fuerte y no castigará los ingresos consolidados.

El análisis de la rentabilidad de Inditex apunta a la estabilización y a ligeras mejoras en los márgenes de beneficio, una dinámica apoyada en el control de los costes operativos y la optimización de la cadena de suministro. El mercado espera un Ebitda de unos 2.446 millones, tras haber hecho frente a encarecimientos logísticos y de materias primas.

Los analistas, tras las revisiones de los valores de Inditex en Bolsa, lanzan la recomendación general de compra. El precio objetivo medio se sitúa en los 58,5 euros por título. Frente al cierre de 52,68 euros de la sesión del lunes, esa valoración implicaría un potencial aproximado del 17,7 %.

Los números que mañana desvele Inditex reflejarán el comportamiento de su negocio ante el conflicto bélico en Oriente Medio, que ha supuesto, entre otras cosas, el bloqueo del estrecho de Ormuz y del tráfico de mercancías y el encarecimiento del petróleo.

La compañía gallega también avanzará este miércoles sus perspectivas de expansión comercial para este ejercicio, algunas ya apuntadas en la presentación de las cuentas del ejercicio anterior.