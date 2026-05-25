Vertical Summit llega esta semana a A Coruña: "Un foro empresarial de networking real"

David Suárez está detrás de este encuentro empresarial que, tras dos convocatorias en Vigo, reunirá el 29 de mayo en el Club Cámara Noroeste a más de 100 empresas en un formato disruptivo con ponencias breves, entrevistas y networking continuo

El foro empresarial Vertical Summit celebrará el próximo viernes 29 de mayo de 2026 una nueva edición, la primera en A Coruña, consolidando su expansión tras dos convocatorias previas en Vigo y reforzando su apuesta por un modelo de encuentro empresarial alejado de los congresos tradicionales.

La cita tendrá lugar en el Club Cámara Noroeste, con apertura de puertas a las 9:00 horas y programación oficial de 9:30 a 14:00 horas, en una jornada con aforo limitado a 150 asistentes y con la participación prevista de más de 100 empresas de distintos sectores del ecosistema gallego.

El evento se articula bajo un formato que mezcla ponencias, entrevistas y espacios de conexión constante, con una estructura pensada para favorecer el contacto directo entre profesionales. Las intervenciones en escenario se reducen a formatos muy breves, de alrededor de diez minutos, con el objetivo de ofrecer ideas concretas y aplicables.

El impulsor del proyecto, David Suárez, define el concepto de forma clara: "un foro empresarial de networking real". En sus palabras, el objetivo es que los asistentes aprovechen el tiempo de forma intensiva: "lo que queremos es que la gente conecte, genere valor y sobre todo genere negocio".

Suárez explica que el evento nace precisamente de una necesidad personal y profesional: "el proyecto nació de una manera súper egoísta, porque queríamos un evento de networking a nuestro gusto". Según detalla, la idea surge tras la experiencia en otros congresos en los que resultaba complicado identificar a los asistentes y generar conexiones reales. "Yo iba a muchos congresos y era muy difícil saber quién tenías a tu lado y de qué empresa era", recuerda.

Esa falta de interacción fue el punto de partida para diseñar un formato en el que la organización facilita activamente el contacto entre asistentes, obligando a que la dinámica del evento favorezca la comunicación. "Queremos que la gente conecte y que la organización tenga la obligación de comunicar quién está dentro", señala.

El porqué de llegar a A Coruña

La llegada del Vertical Summit a A Coruña responde también a una estrategia de acercamiento territorial dentro de Galicia. Suárez apunta a la distancia entre ciudades como un factor clave: "esos 170 kilómetros entre Vigo y A Coruña se hacen muy largos para la gente". En su opinión, ese recorrido limita la interacción entre empresas de ambas zonas, a pesar de compartir un mismo ecosistema económico.

El formato del evento se define como híbrido entre congreso y experiencia tipo festival, con tres espacios simultáneos: un escenario principal para ponencias y mesas redondas, una zona de entrevistas más personal y un área de networking activo donde los asistentes pueden sentarse, trabajar o mantener reuniones improvisadas.

"La idea es generar vínculos para que después la gente se conozca, conecte y que el tejido empresarial gallego esté relacionado", resume Suárez, que insiste en que el valor del evento está en la interacción constante entre perfiles muy diversos.

Diferentes perfiles

La edición de este año reunirá perfiles de sectores muy distintos, desde grandes empresas a pymes, pasando por expertos en inteligencia artificial, comunicación, marketing, bienestar organizacional o liderazgo. También habrá presencia de directivos de grandes corporaciones y perfiles creativos, con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento transversal.

"No se trata de hablar de un sector concreto, sino de temas que son comunes a todas las empresas", explica el organizador, que cita cuestiones como la inteligencia artificial, el marketing o el bienestar laboral como ejes compartidos por el tejido empresarial.

El carácter diverso de los asistentes es, según la organización, uno de los elementos diferenciales del evento. "Puede haber desde una influencer hasta un alto cargo de un gran banco o expertos en IA", apunta Suárez, que defiende la mezcla como una de las claves del éxito del formato.

El objetivo final es que cada asistente extraiga un retorno directo de la jornada. "Me gustaría que quien venga se lleve contactos, reuniones y que haya escuchado a personas que le inspiren para su día a día en la empresa", señala el organizador, que fija como meta ideal la generación de varias conexiones útiles durante el evento.

Las entradas están disponibles a través de Woutick.com, con plazas limitadas debido al aforo reducido del recinto. La organización recomienda adquirirlas con antelación ante la alta demanda prevista para esta primera edición en la ciudad.