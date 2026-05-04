Estos son los gallegos más influyentes en LinkedIn: menos ruido y más credibilidad

Carmen Lence, Ignacio Rivera y Eva Porto están entre las "top voices" de la plataforma

Galicia gana peso en la conversación profesional digital. Así lo refleja el informe Top Voices de LinkedIn España 2026, elaborado por la Bondo Advisors, la recopilación más completa hasta la fecha con más de 200 perfiles influyentes clasificados por sector.

El estudio analiza a los creadores de contenido más relevantes en LinkedIn en función de su impacto, consistencia y valor aportado a la comunidad. Y deja una conclusión clara: Galicia no destaca por volumen, pero sí por la calidad y credibilidad de sus perfiles.

El reconocimiento como Top Voice —identificado en la plataforma mediante el conocido “badge azul”— se ha consolidado como uno de los indicadores más visibles de influencia profesional. No depende solo del número de seguidores, sino de la capacidad de generar conversación relevante de forma sostenida, con conocimiento propio, experiencia directa y contenido original.

En este contexto, nombres como Ignacio Rivera, Carmen Lence, Emilio Froján o Andrés Millán figuran entre los líderes empresariales gallegos con mayor impacto en la red profesional.

Emprendimiento y startups

En el ámbito emprendedor, Galicia cuenta con perfiles que combinan experiencia y divulgación:

Emilio Froján (48.000 seguidores), CEO de Velca y Forbes 30u30, centra su contenido en la construcción de empresas en el sector de la movilidad eléctrica.

(48.000 seguidores), CEO de Velca y Forbes 30u30, centra su contenido en la construcción de empresas en el sector de la movilidad eléctrica. Adrián García-Aranyos (42.000 seguidores), CEO de Thune Eureka y ex presidente de Endeavor, aporta una visión estratégica sobre innovación, emprendimiento e inversión.

Finanzas y fintech

David Conde Sayans (27.530 seguidores), CEO de Coinscrap Finance, comparte contenido especializado en fintech, open banking e inteligencia artificial aplicada a las finanzas.

Directivos y empresa

Ignacio Rivera (66.700 seguidores), CEO de Estrella Galicia, es uno de los directivos más influyentes en LinkedIn en España, combinando estrategia, cultura corporativa y marca.

(66.700 seguidores), CEO de Estrella Galicia, es uno de los directivos más influyentes en LinkedIn en España, combinando estrategia, cultura corporativa y marca. Carmen Lence (32.684 seguidores), presidenta de Grupo Lence, representa el liderazgo en empresa familiar con enfoque en sostenibilidad y continuidad.

(32.684 seguidores), presidenta de Grupo Lence, representa el liderazgo en empresa familiar con enfoque en sostenibilidad y continuidad. José Armando Tellado (93.000 seguidores), CEO de CAPSA Food, destaca por su uso estratégico de LinkedIn como canal de comunicación empresarial, integrando visión corporativa, valores y narrativa personal.

(93.000 seguidores), CEO de CAPSA Food, destaca por su uso estratégico de LinkedIn como canal de comunicación empresarial, integrando visión corporativa, valores y narrativa personal. Enrique Rodríguez (22.590 seguidores), delegado comercial en Vichy Catalán y Aguas de Mondariz, comparte contenido especializado en retail y ventas corporativas.

Liderazgo y talento

Eva Porto Soto (184.051 seguidores), referente en empleabilidad, psicología laboral y desarrollo de carrera.

(184.051 seguidores), referente en empleabilidad, psicología laboral y desarrollo de carrera. Sandra Díaz (más de 122.000 seguidores), Top Voice, divulga contenido práctico sobre mercado laboral y procesos de selección.

(más de 122.000 seguidores), Top Voice, divulga contenido práctico sobre mercado laboral y procesos de selección. Alba Lado García (30.907 seguidores), vinculada a HR Hub Galicia, está especializada en employer branding y atracción de talento.

Legal y derecho

Andrés Millán (313.521 seguidores), creador de Law Tips, es el principal referente en divulgación legal en habla hispana.

Sostenibilidad e impacto

Mónica Chao (28.500 seguidores), fundadora de Women Action Sustainability, está especializada en medición de impacto social y medioambiental.

Tecnología e inteligencia artificial

Isidoro Martínez (8.000 seguidores), CEO de Tecalis, Top Voice centrado en identidad digital, inteligencia artificial y procesos de onboarding.

Influencia basada en experiencia real

Más allá de los datos, el análisis revela un patrón común: la influencia se construye a partir de contenido útil, experiencia real y consistencia en el tiempo.

Galicia presenta así una característica diferencial dentro de LinkedIn: menos creadores de contenido masivo, pero más perfiles influyentes vinculados a la empresa real y a nichos profesionales.

Esto se traduce en tres rasgos compartidos: menor exposición al contenido superficial, mayor especialización y una credibilidad basada en la experiencia directa.

Frente a tendencias centradas en la viralidad, el reconocimiento como Top Voice refuerza una idea: la influencia en LinkedIn ya no se mide solo en alcance, sino en la capacidad de generar valor sostenido.

En un entorno cada vez más competitivo, Galicia no lidera en número de perfiles, pero empieza a destacar en un factor clave: la confianza.