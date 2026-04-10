Axober reúne en Carballo a cerca de 80 empresas gallegas en una jornada sobre las oportunidades de negocio en Portugal

La jornada celebrada en La Base confirma el interés de las pymes locales por internacionalizarse y buscar nuevas vías de negocio

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (AXOBER) celebró esta mañana en el Complejo La Base, en Carballo, la jornada Portugal: oportunidades para empresas gallegas, que reunió a cerca de 80 empresas de diferentes sectores de la comarca de Bergantiños y alrededores.

El evento, que contó con la colaboración de Quincemil, se centró, a través de las intervenciones de distintos expertos, en las posibilidades de expansión empresarial hacia el mercado portugués, además de ofrecer a los asistentes información de interés y asesoramiento especializado de la mano de profesionales con una amplia experiencia en el ámbito fiscal, legal y estratégico.

Diego Iglesias, presidente de AXOBER; Julio Vila Pérez, CEO del Grupo Vila Castro; y Pablo Grandío, director de Quincemil, se encargaron de abrir la jornada. Los tres destacaron la importancia de crear este tipo de espacios con los que se pretende generar colaboraciones empresariales y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

Axober

Dos bloques temáticos

En el primer bloque de la jornada se abordaron cuestiones clave como el potencial de Portugal como destino empresarial, la planificación fiscal, los trámites legales y los aspectos bancarios necesarios para operar en el país vecino. Posteriormente, en el segundo bloque, se analizaron las herramientas existentes de protección y apoyo empresarial.

La jornada finalizó con una comida que sirvió de punto de encuentro entre los participantes, donde pudieron intercambiar experiencias, crear contactos y explorar posibles vías de colaboración.

Diego Iglesias valora positivamente esta iniciativa que, según indica, “responde al creciente interés del tejido empresarial por abrir nuevos mercados”. Al mismo tiempo, este tipo de encuentros reafirman el compromiso de AXOBER de seguir promoviendo acciones que impulsen el desarrollo económico de la comarca.